Ils ne s'attendaient plus à revoir leur chat disparu 6 ans plus tôt, mais la puce de Jimi a parlé

Une famille – qui s’est bien agrandie depuis – a récemment retrouvé son chat dont elle avait perdu la trace en août 2016, rapportait Devon Live.

Il y a 6 ans, donc, Joanna Farmer avait demandé à un ami de garder ses 2 chats, dont Jimi, car elle devait se rendre chez sa mère pour s’occuper d’elle. Le félin à la robe noire avait 2 ans à l’époque.



Joanna Farmer et son mari habitaient le quartier de Shiphay à Torquay, dans le comté du Devon (sud-ouest de l’Angleterre). La personne qui devait prendre soin de leurs animaux de compagnie résidait, quant à elle, dans un autre secteur de la ville, celui de Babbacombe.

Jimi s’était faufilé à travers une fenêtre laissée ouverte pour s’échapper et disparaître. Ses propriétaires le cherchaient inlassablement, mais sans résultat.

Perdre Jimi était terrible pour le couple, surtout Joanna Farmer qu’il réconfortait alors qu’elle attendait son premier enfant. « Il avait l’habitude de caresser mon ventre. C’était un chat très affectueux », raconte la mère de famille.

Les jours, puis les semaines et les mois passaient, et le chat était toujours introuvable. Joanna Farmer et son époux ont eu 3 enfants âgés de 6, 4 et 2 ans. Ils ont pleuré la mort de leur autre ami félin, Frankie, puis ont adopté un chaton. Ils ont également déménagé à Brixham, à une quinzaine de kilomètres plus au sud.

Il ne leur restait que le souvenir de Jimi, jusqu’à ce mois d’octobre 2022. A Babbacombe, un chat noir avait pris l’habitude de dormir devant la résidence secondaire d’une femme, qui s’en était aperçue via son système de vidéosurveillance à distance.

Elle en a informé l’association locale Hector’s House, qui a pris l’animal en charge. Les bénévoles l’ont passé au lecteur de puce d’identification, qui en a bien détecté une. Cette dernière révélait que le chat était signalé comme disparu, mais les coordonnées n’étaient pas à jour.

« Il m'a regardée droit dans les yeux »

Hector’s House a alors posté un message sur Facebook dans l’espoir de retrouver ses propriétaires. Une connaissance de Joanna Farmer a reconnu Jimi et l’a aussitôt contactée.

Le 15 octobre, c’était les retrouvailles. Elles ont été pleines d’émotion. « Il m'a regardée droit dans les yeux et il s'est approché de ma main, comme il avait l'habitude de le faire », relate sa maîtresse.

Jimi est rentré auprès de sa famille et apprend à en connaître tous les nouveaux membres.