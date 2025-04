Une lycéenne s'arrête devant une maison inconnue où se tient un chat ressemblant étrangement au sien et reste sans voix quand il la regarde

Jess Burton n’avait pas de temps à perdre ; elle avait un bus à prendre pour se rendre à son lycée. Alors qu’elle marchait vers la station, elle a aperçu un chat au pelage roux et blanc à la fenêtre d’une maison. Sa silhouette lui paraissait familière.

Elle s’est tout de même arrêtée pour l’observer, se disant qu’il ressemblait drôlement à son chat Bob. Le félin était en train de faire sa toilette. Quand leurs regards se sont croisés, la lycéenne n’en a pas cru ses yeux ; c’était bien Bob. Celui-ci est resté immobile quelques instants, puis a repris sa toilette comme si de rien n’était et est redescendu pour disparaître.



Jess Burton / The Dodo

Que faisait-il dans cette maison à plus d'un kilomètre et demi de la sienne ? A vrai dire, Jess Burton n’était qu’à moitié surprise. Depuis 15 ans, ce matou sénior très indépendant fait quotidiennement le tour du quartier en quête d’aventures, mais aussi de voisins assez généreux et crédules pour le croire affamé ; il profite ainsi de leur bienveillance pour recevoir des friandises en rab, alors qu’il est bien nourri par sa famille.



Jess Burton / The Dodo

« Je suis revenue sur mes pas pour envoyer une photo au groupe familial, raconte l’adolescente à The Dodo. Ce n'est qu'après avoir pris la photo que le chat a levé les yeux et que j'ai réalisé qu'il s'agissait bien de Bob. Il a immédiatement pris un air incroyablement coupable et a miaulé de l'autre côté de la vitre ».

« Je lui ai dit que ce n'était pas sa maison et qu'il devait sortir, poursuit Jess Burton, mais il s'est remis à se lécher et a sauté du rebord de la fenêtre quand je me suis approchée pour frapper à la vitre. Il s'était déjà introduit clandestinement dans les maisons et les jardins des voisins, mais il n'avait jamais osé faire sa toilette à la fenêtre d’un salon ! »

« Il est rentré chez lui plus tard, l'air satisfait »

Elle a toqué à la porte, mais il n’y avait personne. Il lui fallait partir, car elle ne pouvait pas manquer son bus. Elle a donc quitté les lieux en espérant qu’il finisse par regagner son domicile.

C’est ce qu’il a fait. « Il est simplement rentré chez lui plus tard dans la journée, l'air satisfait, et a demandé à être resservi dans la gamelle en porcelaine dans laquelle il insiste pour manger », dit Jess Burton.

Jess Burton / The Dodo

Bob n’est plus retourné dans la maison en question depuis. Il n’a pas cessé de vagabonder pour autant, ni de prendre ses aises chez les gens. « Ce genre de chose est loin d’être inhabituel », conclut sa jeune amie.