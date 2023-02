Il installe un accessoire mural tout simple pour son Savannah, et son chat s'en donne à coeur joie (vidéo)

Il suffit parfois de pas grand-chose et d’un soupçon d’imagination pour améliorer le quotidien de son animal de compagnie et lui faire plaisir. C’est ce que démontre le propriétaire de ce chat Savannah ayant installé un accessoire lui permettant de donner libre cours à ses talents de grimpeur.

David est propriétaire d’une chatte Savannah croisée Bengal appelée Raja. Il fait tout pour que son amie à 4 pattes soit la plus heureuse possible et lui fabrique ainsi toutes sortes d’installations et d’accessoires pour rendre son quotidien plus agréable.

Il la promène assez souvent en lui faisant porter son harnais et en la tenant en laisse, pour sa sécurité mais aussi pour celle de la faune. Quand le duo se balade en pleine nature, il fait souvent de jolies rencontres, comme avec cet écureuil qui intéresse Raja au plus haut point :

Ou encore ce dindon :

A la maison, la chatte a aussi tout le loisir de s’amuser et de se dépenser grâce aux aménagements réalisés par son maître. Outre les classiques arbres à chats, David a également agrémenté l’intérieur de son domicile de plateformes murales, où Raja peut sauter de l’une à l’autre à sa guise.

Un tapis fixé au mur

Afin qu’elle puisse y accéder de manière plus ludique, il a eu une idée toute simple : mettre en place un panneau de moquette sur le mur, solidement fixé à ce dernier par des vis. La chatte peut ainsi s’appuyer dessus pour progresser à la verticale vers les plateformes. Un procédé qui l’amène à faire usage de ses qualités athlétiques.



@outdoorsavannah / TikTok

Avec un jouet pour chat en forme de plumeau et quelques encouragements, David a montré à Raja comment y grimper. Cette dernière a rapidement saisi le concept et ne peut plus s’en passer depuis. Voici la vidéo où on les voit à l’œuvre et relayée par PetHelpful :

A lire aussi : Les usagers d’une gare réclament une statue à la mémoire du chat qui en était la mascotte

Le compte TikTok dédié à Raja totalise plus de 229 mille abonnés et propose de nombreuses autres séquences où l’on peut découvrir les aventures de la chatte. L’une d’elles (ci-dessous) témoigne de la belle complicité qui la lie à l’autre chat de David, un tabby sénior :