Sans nouvelles de son chat pendant 18 mois, elle tente de retrouver le héros anonyme lui ayant redonné le sourire

Hayley ne s’attendait certainement pas à ce coup de fil reçu de la part d’un vétérinaire plus de 500 jours après la disparition de son chat sénior. Elle avait cherché ce dernier pendant des mois et se disait qu’elle ne le reverrait probablement plus jamais.

Booboo est de retour à la maison ! Qui l’eût cru, ce chat âgé de 17 ans étant resté introuvable pendant 18 longs mois, rapportait Berwick Star News le lundi 30 octobre.

Sa propriétaire Hayley habite le centre-ville de Berwick, à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Melbourne en Australie.

Le félin à la taille imposante s’était volatilisé en juin 2022. Sa maîtresse pense qu’on l’avait volé devant le domicile. Identifié par puce électronique, Booboo portait un collier au moment de sa disparition. Il était apprécié de tout le voisinage et avait l’habitude de sortir tous les matins pour se promener dans le quartier. Ce jour-là, il n’était pas rentré de sa balade quotidienne.

Hayley l’avait longtemps recherché avant de se rendre à l’évidence. Au bout d’un an d’efforts infructueux, elle avait intégré l’idée que le retour sain et sauf de Booboo n’était plus viable. La suite des évènements lui ont pourtant donné tort, pour sa plus grande joie.

Le weekend dernier, elle a été contactée par un cabinet vétérinaire situé quelques kilomètres plus loin. Son interlocuteur lui annonçait la nouvelle qu’elle n’osait plus espérer entendre ; son chat venait d’être retrouvé indemne par un bon samaritain.

« C'était totalement incroyable »

Cette personne n’ayant pas révélé son nom avait vu l’animal dans la rue et compris qu’il appartenait à quelqu’un. Ce qui a été confirmé lors du passage du félin sénior au lecteur de puce d’identification. « C'était totalement incroyable, dit Hayley. Comment un chat revient-il après 512 jours ? »

« Je ne m'attendais pas à le revoir, poursuit la propriétaire de Booboo en séchant ses larmes de joie. Je n'ai jamais entendu parler d'un chat âgé disparu revenant après une si longue absence. »

3 semaines plus tôt, elle avait adopté un chaton. Celui-ci et Booboo vont pouvoir faire connaissance.

Leur propriétaire ne désespère pas de retrouver le jeune homme grâce auquel elle et son chat ont pu être réunis afin de l’en remercier.