Le changement d'attitude d'un père qui ne voulait absolument pas du chat adopté par son fils sidère ses proches (vidéo)

En Italie, un utilisateur d’Instagram se faisant appeler « turbo_piuma_pila » publie régulièrement des photos et des vidéos de ses 5 chats. 4 d’entre eux sont des Sibériens. Ils s’appellent Turbo et Piuma (4 ans tous les 2), Pila (2 ans) et Coco (1 an). L’aîné de ce quintette félin est un chat roux âgé de 10 ans, adopté dans un refuge et répondant au nom de Romeo.



turbo_piuma_pila / Instagram

Le jour où le jeune homme a présenté Romeo à son père, il ne s’attendait pas à la réaction de ce dernier. Le papa a, en effet, exprimé sa désapprobation face à l’adoption de l’animal et a même suggéré à son fils de s’en séparer. « Ramène-le là où tu l’as eu », lui a-t-il ainsi dit. C’est ce qui est indiqué en légende d’une vidéo postée par turbo_piuma_pila, filmée quelque temps après l’arrivée du matou à la maison et montrant pourtant une tout autre attitude de la part du père initialement récalcitrant. Elle est relayée par Newsweek.

« Mon père et le chat dont il ne voulait pas »

« Mon père et le chat dont il ne voulait pas », peut-on lire sur la vidéo où l’on voit le papa en question tranquillement couché, tenant sa tablette d’une main et caressant Romeo de l’autre. En voyant ainsi le chat blotti contre lui et recevant autant de tendresse de sa part, on a du mal à croire qu’il s’agit de la même personne.

turbo_piuma_pila n’a pas écouté le conseil de son père, car il savait pertinemment que ce n’était qu’une question de temps avant que Romeo ne parvienne à retourner la situation en sa faveur. La suite des évènements lui a donné raison. Le papa lui-même n’est d’ailleurs pas mécontent qu’il lui ait désobéi et ne peut plus se passer de son nouvel ami félin.



