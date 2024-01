Un inconnu appelle les propriétaires d'une chatte disparue 7 ans plus tôt pour leur faire une annonce invraisemblable

Les propriétaires de Choupette ne s’attendaient assurément pas à ce qu’une personne se trouvant à 800 kilomètres de là les appelle au sujet de cette chatte. Encore moins lorsque l’on sait qu’elle avait disparu 6 ans et demi plus tôt. C’est pourtant bien ce qui s’est passé.

Stéphanie et Mathieu n’oublieront jamais cette triste soirée du 26 mai 2017 au cours de laquelle leur chatte Choupette avait disparu. Ils n’oublieront pas non plus ce moment beaucoup plus joyeux où un bénévole basé en Savoie leur a annoncé, près de 7 années plus tard, qu’il venait de retrouver leur amie féline. L’histoire est rapportée par Le Courrier de la Mayenne.

Le couple habite la commune mayennaise de Parigné-sur-Braye. Il avait adopté la minette tuxedo en 2008 et celle-ci occupait donc une place très importante au sein de la famille. Sa disparition avait suscité une grande tristesse parmi ses humains, qui étaient d’autant plus inquiets qu’ils avaient entendu des chats se battre ce fameux soir de mai 2017.

Stéphanie et Mathieu craignaient le pire pour leur chatte. Ils avaient distribué et placardé des affiches, fait du porte-à-porte dans tout le quartier, sans résultat. Ils ignoraient si Choupette était toujours en vie et l’impossibilité de faire le deuil ne faisait qu’aggraver leur chagrin.



Photo d'illustration

Ils sont restés sans nouvelles de la féline jusqu’à ce coup de téléphone tout à fait inattendu du 9 janvier 2024. A l’autre bout du fil, un bénévole dans un refuge de Saint-Jean-de-Maurienne (73) leur annonçait avoir retrouvé leur chatte. Ses propriétaires n’en croyaient pas leurs oreilles. Ce n’est qu’après avoir reçu une description détaillée, puis des photos et vidéos qu’ils ont réalisé qu’il s’agissait bel et bien de leur Choupette.

Un long voyage retour attend Choupette

Leur interlocuteur avait obtenu leurs coordonnées grâce à la puce d’identification de l’animal. Il avait déjà repéré Choupette un an et demi plus tôt alors qu’elle errait à proximité de son domicile.

Passés le choc et la joie suscités par cette annonce, Stéphanie et Mathieu se sont retrouvés face à une problématique : comment faire pour ramener Choupette à la maison alors qu’elle se trouve à plus de 800 kilomètres ?

Le père de famille a lancé un appel sur Facebook et la solution a été trouvée. C’est l’oncle d’une voisine, en vacances en Savoie, qui se chargera de leur ramener la minette séniore.

A lire aussi : Une chatte déçue par les humains trouve du réconfort auprès d'un troupeau de vaches