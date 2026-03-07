« Il apprend ce que c'est que d'être aimé », un chat découvre le bonheur de la vie à la maison après des années d’errance

Après avoir erré des années dans la rue, trouvant refuge sous le porche d’une maison du quartier, un chat a pris un nouveau départ. Grâce à une femme bienveillante et à un refuge pour animaux situé à Montréal, il a désormais un foyer aimant où il a appris à faire confiance aux humains.

Il avait vécu durant des années dans la rue, profitant de la gentillesse d’une famille d’un quartier de Montréal pour s’abriter et se nourrir. Celle-ci avait en effet installé sous son porche des abris pour les chats errants dont faisait partie ce félin tigré.

Chatons Orphelins Montréal

« Sa vie était sur le point de changer pour le mieux »

Pourtant, plus les années passaient et plus la vie dans la rue le marquait. Il avait de quoi boire et manger, mais préférait ne laisser personne s’approcher de lui et son corps commençait peu à peu à faiblir. Par chance, une femme bienveillante l’a repéré et a décidé d’offrir une nouvelle chance à ce chat que la vie n’avait pas épargné. Comme l'expliquait le média Love Meow qui a relayé l'histoire, grâce à une cage de trappe (un piège sans cruauté utilisé par les associations de protection animale pour attraper les animaux), elle a été capable de l’attraper et de le conduire au sein du refuge Chatons Orphelins Montréal. Là, pris en charge par des bénévoles, il a été soigné et baptisé Tigrou, comme le tigre du dessin animé Winnie l’ourson. « Complètement perdu et effrayé par tous ces changements, il n'avait aucune idée que sa vie était sur le point de changer pour le mieux. »

Chatons Orphelins Montréal

Après avoir été examiné par les vétérinaires, il a été établi qu’il était âgé de 8 ans environ. Mais une grave infection de la bouche le faisait souffrir. « Chaque repas devait être douloureux pour lui » précisait un membre du refuge. Tigrou a alors été opéré afin de le soulager de ses maux dentaires. Désormais libéré de la douleur, et bien qu’il n’ait plus beaucoup de dents, il pouvait enfin entamer sa nouvelle vie.

Un apprentissage de la confiance

C’est au sein d’une famille d’accueil que Tigrou a pu apprendre à vivre avec les humains. Au départ effrayé, il était sur la défensive, se cachait sous les meubles et refusait qu’on l’approche. Mais ses bienfaiteurs étaient d’une patience exemplaire et ont su lui donner le temps qu’il lui fallait pour qu’il gagne en confiance. « Après avoir erré seul dehors pendant des années, tout était nouveau pour lui. Mais grâce à un renforcement positif, la confiance a commencé à s'installer » expliquait la famille d’accueil. À l’aide de friandises, ils lui apprenaient à accepter le contact, et réduisaient peu à peu la distance, jusqu’à ce qu’il se laisse toucher et se sente plus à l’aise. « On le surprend même parfois à se rouler sur le dos et à jouer avec des jouets à l'herbe à chat. Il fait des progrès chaque jour et sort peu à peu de sa coquille. »

Chatons Orphelins Montréal

« Il a eu une vie si difficile, mais maintenant, il apprend ce que c'est que d'être aimé. »

De jour en jour, la peur le quittait et il prenait ses aises, partant à la découverte de ce nouvel environnement qu’il s’approprie peu à peu. « Quand il pense que nous ne le regardons pas, il joue seul avec ses jouets et se pelotonne près de la fenêtre pour faire la sieste. Il est doux et gentil. Nous commençons à voir apparaître sa personnalité d'ours en peluche. »

Pour lui, les nuits dans la rue et dans le froid sont loin derrière. Désormais, Tigrou est au chaud, en sécurité et profite d’une vie douillette où le confort règne en maître. Certes, les mouvements brusques l’effrayent encore le poussant à reprendre certains de ses anciens réflexes lorsqu’il se cachait sous les meubles, mais il s’épanouit au cœur de cette famille qui a su lui accorder du temps.

Grâce à sa famille et à ce nouveau départ, il peut à présent observer les oiseaux et les voisins depuis l’intérieur de sa maison, à l’abri du danger et des affres de la rue.

Chatons Orphelins Montréal