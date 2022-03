Un chat errant atteint d'une infection buccale grave l'empreinte de sa patte dans le cœur de sa famille d'accueil

Un chat errant et en mauvaise santé a pu faire ses adieux à la rue grâce à un bon Samaritain. Placé en famille d'accueil, où il a reçu de nombreux soins, il a entamé un nouveau chapitre de sa vie.

Une femme a découvert un chat errant dans un parc du Bronx (New York, États-Unis). Le pauvre animal cherchait désespérément de la nourriture. La promeneuse lui en a donc offert un peu, afin de remplir son petit estomac. Hélas, le félin ne pouvait se sustenter en raison d'une infection buccale. Le chat, nommé par la suite Andrew, gémissait de douleur à la moindre bouchée.

© Little Wanderers NYC

Afin qu'il puisse recevoir tous les soins médicaux nécessaires, la dame l'a emmené dans un refuge local, le Little Wanderers NYC, rapporte Lovemeow. Un vétérinaire a été contraint de lui retirer 4 dents et a soigné son infection. Au fil du temps, Andrew s'est senti mieux et a été placé en famille d'accueil.

© Little Wanderers NYC

La vie rêvée d'un chat d'intérieur

Andrew a continué de se rétablir dans son nouveau petit nid douillet. L'infection qui le tourmentait ne représente plus désormais qu'un mauvais souvenir.

Andrew s'est montré très doux envers les autres chats, eux aussi des cabossés de la vie. Il est également extrêmement affectueux envers les humains.

© Little Wanderers NYC

Toujours selon le site web Lovemeow, Andrew, parfaitement guéri, a par la suite emménagé chez Jeff, un autre bénévole qui s'est constitué famille d'accueil. La boule de poils s'est littéralement attachée à son nouveau bienfaiteur. Andrew l'aimait tellement qu'il le suivait partout et attendait avec impatience son retour à la maison après chaque absence.

© Little Wanderers NYC

Il n'a pas fallu longtemps à Jeff pour se rendre compte que le chat avait pris une place importante dans sa vie. « Ses ronronnements sont aussi forts qu'une Harley-Davidson garée avec le moteur en marche », a déclaré le volontaire.

© Little Wanderers NYC

Ainsi, Andrew a gravé l'empreinte de sa patte de velours dans le cœur de son père d'accueil, lequel l'a adopté. Le matou au pelage noir et blanc est devenu le meilleur ami et le plus proche confident de Jeff. « Ces deux-là ont le lien le plus doux qui soit », a indiqué l'association Little Wanderers NYC.

© Little Wanderers NYC

Il n'y a pas de doute, Andrew et Jeff étaient faits pour se rencontrer !