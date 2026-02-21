« Elle n'a jamais cessé d'aimer », une chatte ayant connu la peur et le deuil offre tout son amour à des chatons dans le besoin

Aucun animal de compagnie ne devrait avoir à subir les affres de l’errance. Tous ces petits cœurs sur pattes méritent de connaître un foyer chaleureux et aimant le plus tôt possible. De l’autre côté de l’Atlantique, une chatte ayant mis bas dans la rue cherchait désespérément un abri. Heureusement, une belle rencontre lui a permis d’offrir le meilleur à ses précieux chatons nouveau-nés.

Que seraient devenus Belle et ses petits, s’ils n’avaient pas croisé la route de personnes au grand cœur ? Mieux vaut ne pas le savoir… Comme le rapporte Love Meow, la chatte errante a passé des années à se débrouiller seule dans la rue. Il y a quelques mois, la va-nu-pattes a même donné naissance à 5 chatons, dont la vie était en danger. La famille féline avait besoin d’un endroit sûr au plus vite pour sa survie.

Par chance, une sauveteuse d’animaux expérimentée répondant au nom de Laura a été alertée de leur situation. Avec le soutien de l’association Catz 4 Life, elle s’est constituée foyer d’accueil pour les boules de poils en détresse.

© Catz 4 Life

« Une mère extraordinaire »

Terrifiée par ce changement soudain d’environnement, Belle restait farouchement protectrice envers ses précieux trésors sur pattes. La survie était tout ce qu’elle avait toujours connu…

Pour la première fois, les félins étaient au chaud et en sécurité. Malheureusement, l’un des nouveau-nés a baissé les armes et perdu le combat pour le droit à la vie, malgré tous les efforts de Laura. Plus faible de la portée, il a « succombé à ses blessures », indiquent nos confrères.

© Catz 4 Life

Quant à ses frères et sœurs, ils ont pu grandir dans des conditions optimales et se sont pleinement épanouis au sein de leur famille d’accueil.

« Belle est devenue une mère extraordinaire pour ses 4 chatons », déclare Laura. En effet, la chatte s’est entièrement consacrée à ses petits, répondant au moindre de leurs besoins.

© Catz 4 Life

La famille s’est agrandie

Mais l’histoire de cette petite famille aux pattes de velours ne s’arrête pas là… Par la suite, une jeune orpheline nommée Clochette a été prise en charge par Laura. Cette dernière l’a présentée à Belle, qui l’a immédiatement acceptée comme son propre chaton.

© Catz 4 Life

Grâce à sa maman de substitution, la jolie Clochette a pu connaître l’amour maternel et vivre dans les meilleures conditions. Plus tard, une autre chatte – Willow – a rejoint le foyer d’accueil avec sa portée. Mais la nouvelle arrivante, complètement repliée sur elle-même, était en grande difficulté pour s’occuper de ses petits.

En entendant leurs miaulements incessants, Belle a naturellement accouru vers eux et les a portés jusqu’à son petit nid douillet pour les élever comme les siens. Pendant ce temps, Willow a été stérilisée et a été placée dans une autre famille dévouée.

© Catz 4 Life

Une chatte remplie d’amour pour les autres

Mère de 8 chatons, Belle leur a consacré toute son énergie et n’a jamais pensé à elle.

« Elle était anxieuse, sur la défensive et constamment sur le qui-vive, car elle avait appris à ses dépens que le monde n'est pas toujours sûr, explique sa bienfaitrice, Belle ne savait pas ce que signifiait faire entièrement confiance aux humains. […] Elle a commencé à se sentir vraiment en sécurité une fois qu'elle a été placée dans une famille d'accueil où ses besoins étaient compris et respectés. »

A lire aussi : Ce chaton sale et en mauvaise santé ne s’attendait pas à ce que sa vie change à ce point en rencontrant sa famille d’accueil (vidéo)

© Catz 4 Life

Une fois les jeunes félins sevrés et plus autonomes, Belle – désormais stérilisée – a effectivement été installée dans un nouveau foyer d’accueil plus adapté à ses besoins. 9 mois après son sauvetage, la chatte se sent plus détendue et savoure pleinement la seconde chance qui lui a été offerte. Aujourd’hui, elle attend sagement les adoptants de ses rêves.

« Ce qui rend Belle si spéciale, c'est que même après tout ce qu'elle a vécu — la peur, la perte, le stress et l'incertitude — elle n'a jamais cessé d'aimer », concluent ses anges gardiens.