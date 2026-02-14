Un homme généreux découvre une chatte affamée sous son porche et a vite compris qu'elle n'était pas venue seule mais cachait toute sa famille

C’est sous son porche que cet homme a aperçu cette jeune maman pour la première fois. Il a rapidement compris qu’elle n’était pas seule, ses quatre chatons se trouvant à ses côtés. Un peu plus tard, c’est un jeune mâle qui s’est présenté, suivi d’autres félins venus de la forêt à proximité.

L’homme généreux a d’abord offert de la nourriture et des couchages à la famille de chats, expliquait Love Meow. Constatant le mauvais état de santé de la mère, il s’est rapidement aperçu qu’il devait demander de l’aide. C’est ainsi que l’association Chatons Orphelins Montréal a œuvré pour offrir une vie plus sereine à ces rescapés félins.

Chatons Orphelins Montréal / Facebook

Une maman très affaiblie

Le Canadien a été alerté par la maman des quatre chatons qui se trouvait très affaiblie et très maigre. Jenny, une bénévole, est tombée sur des vidéos sur les réseaux sociaux montrant l’installation prévue par l’habitant et a décidé de lui prêter main forte.

Sur place, Jenny a découvert une maman si maigre qu’elle n’était plus en capacité de nourrir ses chatons. Grâce à des cages piégées, elle a pu réunir tout le petit monde et prendre la direction d’une clinique vétérinaire.

Elle s’inquiétait : « Elle n’avait pas mangé depuis longtemps et ne produisait pas de lait pour ses chatons, qui étaient aussi malades et maigres ».

Chatons Orphelins Montréal / Facebook

Un repos salutaire

Après être passée entre les mains des vétérinaires, la chatte nommée Saskia a pu se reposer. Son pronostic était plutôt pessimiste, mais avec du repos et les bons soins de sa famille d’accueil, elle a pu retrouver des forces. En 2 mois, elle est parvenue à reprendre du poids. Elle qui s’était donnée corps et âme pour ses chatons allait pouvoir commencer à penser à elle.

Parallèlement, ses chatons se portaient de mieux en mieux également.

La famille au grand complet

Pendant ce temps, la sauveteuse Jenny s’est rendue plusieurs fois sur les lieux de la rencontre de Saskia et sa famille pour tenter de récupérer les autres félins dont la présence avait été signalée par le propriétaire.

Un autre chat, Everest, a pu être attrapé. « Il est clair qu’il est le père de tous les chatons », affirmait Jenny, pour qui le pelage blanc ne faisait aucun doute. Un peu agressif au départ, le mâle a baissé sa garde dès lors qu’il a franchi le seuil de la maison de sa famille d’accueil.

Chatons Orphelins Montréal / Facebook

Par la suite, une deuxième chatte accompagnée de son chaton a pu être sauvée. Le propriétaire des lieux reste vigilant et a désormais tous les contacts nécessaires pour la prise en charge des prochains animaux qui se présenteraient à lui.