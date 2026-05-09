Après la perte de ses chatons, une chatte accepte de devenir la mère adoptive de 2 écureuils orphelins (vidéo)

Nash, une petite chatte en deuil après la perte de ses chatons, a récemment fait quelque chose de peu commun : elle a adopté 2 bébés écureuils orphelins ! Sans hésitation, elle leur a offert sa chaleur et sa protection comme s’ils étaient ses propres petits. Une histoire touchante qui illustre la force d'un instinct maternel qui peut transcender les espèces.

Il arrive que la vie crée des liens inattendus dans des moments difficiles. L’histoire de Nash en est une touchante illustration. Cette petite chatte endeuillée par la perte de 2 chatons n’a pas hésité une seconde avant d’adopter 2 bébés écureuils orphelins qui avaient cruellement besoin d’une maman.

Une nouvelle raison de materner

Les 2 petits de Nash étaient décédés après leur naissance dans un tragique accident avec un cochon de la ferme qui voulait protéger ses propres bébés. Malgré son deuil, la minette a immédiatement accueilli les 2 orphelins comme s’il s’agissait de ses petits et a commencé à s’en occuper sans hésitation.

Une touchante vidéo TikTok témoigne de ce comportement instinctif et surprenant. On y voit notamment les 2 petits orphelins téter leur nouvelle maman en compagnie de ses 2 autres chatons.

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@hobbyfarmlife22 Momma kitty lost 2 babies when they were born. She unfortunately gave birth to 2 babies in the pig pen and a momma pig ate them, 2 babies squirrels lost their momma! She instantly took them in! ? Sneaky Cats - Eitan Epstein Music

Dans un moment de deuil, Nash a su transformer sa peine en tendresse, offrant sa chaleur, sa protection et même son lait à ces petits écureuils vulnérables.

Une famille inattendue mais fonctionnelle

Cette adorable histoire relayée par PetHelpful n’a pas manqué de susciter de nombreuses réactions en ligne. Partagés entre étonnement et attendrissement, les internautes avaient également 1000 questions à propos de cette famille recomposée improbable.

© @hobbyfarmlife22 / TikTok

« Attendez, est-ce que les écureuils boivent du lait ? », a par exemple demandé un internaute. « J'ai tellement de questions ! »

Sur les aspects pratiques de cette situation, l'agriculteur à l’origine de la publication a révélé : « On peut leur donner un complément de lait maternisé pour chiots si nécessaire. Jusqu'à présent, ils n'en ont pas eu besoin. C'est ce qu'ils recevaient à l'origine lorsqu'on les a trouvés. »

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© @hobbyfarmlife22 / TikTok

En prenant soin de ces 2 orphelins, Nash nous rappelle que les liens du sang ne font pas tout et que l’instinct maternel peut parfois dépasser les barrières de l’espèce. Une jolie histoire qui démontre que les animaux peuvent, eux aussi, former de véritables « familles choisies » dans des circonstances inattendues.