« Mieux que la retransmission télévisée ! », 2 chats organisent leurs propres Jeux olympiques d’hiver à la maison et relèvent tous les défis (vidéo)

Puisque les vétérinaires conseillent d’éviter une longue exposition à la neige de nos minous, pourquoi ne pas organiser des sports d’hiver à l’intérieur ? C’est ce qu’a imaginé le propriétaire de Winston et Spooky, en proposant à ces 2 chats un défi olympique directement à la maison, pour le plus grand plaisir des internautes.

Alors que Milan-Cortina vient d’accueillir les Jeux olympiques d’hiver, Winston et Spooky, 2 chats populaires sur TikTok, prouvent que l’esprit de compétition n’est pas uniquement réservé aux humains dans une amusante vidéo relayée par Parade Pets.

Les Jeux olympiques d’hiver version féline

Le propriétaire des 2 minous a en effet estimé qu’ils méritaient, eux aussi, leurs propres olympiades. Il a donc transformé le couloir de sa maison en mini station de sports d’hiver, aménageant un parcours de « ski alpin » et de « slalom » à l’aide d’objets du quotidien et de friandises.

Résultat : une compétition aussi serrée qu’adorable, où chaque chat a finalement remporté sa propre épreuve (même si l’une d’elles s’est conclue par une disqualification...).

Qu’importe le vainqueur, les internautes ont été conquis par l’imagination de leur maître. La section des commentaires débordait d’ailleurs d’enthousiasme : « Je suis plus passionné par ça que par les Jeux olympiques d’hiver eux-mêmes », a écrit une personne. « Franchement, c’est mieux que la retransmission télévisée ! », a assuré une autre.

Les admirateurs de ces 2 athlètes félins ont donc dû être ravis d’assister à d’autres épreuves. La compétition s’est en effet poursuivie sur plusieurs jours avant de s’achever par une grande finale, remportée par Spooky, sacrée médaille d’or.

Un bon exemple de stimulation mentale pour les chats d’intérieur

On pense souvent à la stimulation mentale pour les chiens, mais les chats en ont tout autant besoin ! À la différence de leurs amis canins, nos petits félins s’épanouissent surtout à travers des comportements instinctifs comme l’exploration, la traque ou la résolution de petits problèmes, plutôt qu’à travers les interactions sociales.

© @winstonandspooky / TikTok

Les parcours aménagés en intérieur comme ceux des Jeux olympiques de Winston et Spooky constituent ainsi une excellente source d’enrichissement : ils permettent à ces minous d’appartement de découvrir de nouvelles textures, de relever de petits défis physiques et de lutter contre l’ennui (surtout lorsque l’effort est récompensé par quelques friandises !).

Dans la vidéo, on peut d’ailleurs voir leurs réactions naturelles face à ce terrain inhabituel : oreilles dressées, démarche prudente, puis soudaines pointes d’énergie, typiques d’un félin confronté à la nouveauté.

© @winstonandspooky / TikTok

Au fond, avec un peu d’imagination, il est parfaitement possible d’offrir à nos chats des moments d’enrichissement et de complicité qui font toute la différence dans leur quotidien.