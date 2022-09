Il a dû expliquer à sa fille que son chat ne reviendrait probablement plus, mais la délivrance est arrivée 8 mois plus tard

Steven Hurley habite Eastpointe, ville de la banlieue de Detroit dans le Michigan, où lui et son chat avaient emménagé après son divorce.

Il était très attaché au félin appelé Connor, tout comme sa fille de 13 ans qui l’avait d’ailleurs reçu comme cadeau d’anniversaire.

En janvier 2022, peu après le déménagement, le quadrupède était sorti se balader, mais n’était jamais revenu de sa promenade. Steven Hurley l’avait cherché partout en vain.

Plus le temps passait, plus ses espoirs s’amenuisaient. Le plus dur a été pour lui de dire à sa fille qu’elle ne reverrait probablement plus son chat.



Pour Steven Hurley, Connor s’était certainement égaré après s’être aventuré trop loin du domicile, puisqu’il ne connaissait pas encore les lieux. Il avait l’habitude de sortir. Il le faisait même par temps froid.

Malgré les avis de recherche partagés sur les réseaux sociaux et l’aide du voisinage, Connor restait désespérément introuvable.

Ce que Steven Hurley ignorait, c’est que son chat ne se trouvait qu’à quelques pâtés de maison de là. Il se présentait régulièrement devant la maison d’un couple, qui avait commencé à le nourrir et en prendre soin.

« Impossible que Connor ait été retrouvé après tout ce temps «

Récemment, ses bienfaiteurs l’ont emmené chez le vétérinaire pour ses vaccins. C’est là qu’il s’est avéré qu’il portait une puce d’identification.

« Quand j'ai écouté le message vocal du vétérinaire, raconte Steven Hurley au Macomb Daily, j'ai juste pensé qu'il était impossible que Connor ait été retrouvé après tout ce temps ». C’était pourtant bien le cas.

Il n’a pas manqué de remercier le couple pour s’être si bien occupé de l’animal. C’est un Connor bien plus mûr qu’il a ainsi retrouvé 8 mois après. « Lorsqu’il est parti, il était à mi-chemin entre chaton et adulte, un peu comme un adolescent. Quand je l’ai récupéré, il était un grand garçon », dit son maître à ce propos.

