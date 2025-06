Un chat resté seul pendant 8 mois après le décès de son propriétaire retrouve enfin une vie de famille (vidéo)

Kurt a vu sa vie basculer après la perte de son humain adoré. S’étant retrouvé face au deuil et livré à lui-même dans une maison vide pendant de longs mois, ce chat roux a finalement retrouvé chaleur et réconfort auprès d’une famille au grand cœur.

Un chat roux appelé Kurt et son ancien propriétaire, prénommé James, étaient inséparables. L’homme l’emmenait partout, notamment lors des courses automobiles dont il était friand. Le matou avait l’habitude de se poser sur son épaule.

Malheureusement, James est décédé. Les autres chats de la maison s’étaient échappés, mais Kurt était resté.



@courtniescats / TikTok

« Kurt a ensuite été laissé seul dans la maison, et sa fille, qui vivait dans un autre Etat, parce que nous sommes à New York, essayait de trouver quelqu'un qui pourrait prendre soin de Kurt et l'adopter », raconte sa nouvelle propriétaire Courtnie Burke à Newsweek.

La solitude de Kurt avait duré 8 mois. Pendant cette période, la fille de James avait chargé quelqu’un de le nourrir et de changer sa litière. La personne le faisait régulièrement, mais elle ne voyait jamais le chat. Elle l’entendait simplement miauler depuis une autre pièce.



@courtniescats / TikTok

Courtnie Burke a appris la triste histoire de Kurt via un post Facebook. Elle a tout de suite décidé de l’adopter.

A son arrivée dans son nouveau foyer, le félin était terrifié. Il souffrait d’une infection, ne se toilettait plus et présentait de multiples coupures sur le nez le visage.



@courtniescats / TikTok

Un nouveau départ

Grâce aux soins qu’il a reçus et à l’amour apporté par toute la famille de Courtnie Burke, qui comporte 2 autres chats appelés Dicky et Lucky, Kurt a fini par se détendre en réalisant qu’il était en sécurité et bien entouré.



@courtniescats / TikTok

Aujourd’hui, il est un membre de la famille à part entière. Il coule des jours heureux après avoir surmonté le deuil et les traumatismes.



@courtniescats / TikTok

« Au début, je ne connaissais pas la situation et j'espérais que Kurt était aimé par son ancien propriétaire, confie Courtnie Burke. Lorsque j'ai recherché sa nécrologie en ligne, elle a été inondée de commentaires sur l'incroyable comportement de James envers tous les félins errants de sa région et sur tout ce qu'il avait fait pour les chats, ce qui m'a rendue si heureuse. »

@courtniescats / TikTok