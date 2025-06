Un chaton errant s’introduit dans une propriété privée pour demander de l’aide et trouve finalement sa maman pour la vie (vidéo)

Le système de distribution des chats intervient toujours quand on s’y attend le moins et Clodagh Neville en a fait l’expérience au cours de l’été dernier. Alors qu’elle était tranquillement chez elle, des miaulements inattendus ont commencé à retentir dans son jardin. En sortant, elle est alors tombée sur un chaton errant et mal en point.

Clodagh Neville est une grande passionnée de sport qui vit en Irlande. Depuis peu, elle propose ses services de coaching en ligne et s’épanouit pleinement dans sa nouvelle vie professionnelle. Mais il y a un an, une petite boule de poils est venue perturber son quotidien bien organisé… Un soir, après une journée bien chargée, la jeune femme se reposait chez elle quand elle a réalisé qu’elle entendait des miaulements insistants en provenance de son jardin. En sortant voir, elle a découvert un minuscule chaton à l’entrée de sa propriété. Craintif et visiblement mal en point, il semblait désespérément demander de l’aide… Sur son compte TikTok, Clodagh a immortalisé cette rencontre inopinée. “J’ai été choisie”, a-t-elle écrit en légende.

Petit à petit

Incapable de laisser ce chaton dans la détresse, la sportive a alors tout mis en oeuvre pour gagner sa confiance et le mettre en sécurité. “J’ai essayé de lui donner un peu de jambon pour l’attirer. Il était très hésitant au début alors j’ai fini par lui laisser la tranche au sol pour gagner sa confiance. Il a commencé à se sentir de plus en plus à l’aise mais il continuait quand même de garder ses distances”, raconte-t-elle dans sa vidéo. À ce jour, la vidéo comptabilise plus de 6,5 millions de vues et plus de 1 millions de likes. Elle a également été relayée par plusieurs médias, dont The Dodo.

© @coachedbyclodagh / TikTok

“Je suis maman chat maintenant…”

Une fois au contact du petit matou, Clodagh a réalisé qu’il avait une infection très prononcée à l’un de ses yeux. “Il ne pouvait même pas l’ouvrir…”, explique-t-elle, toujours dans la vidéo. Heureusement, à force de patience et d’encouragements, le chaton a fini par se laisser attraper. Dès le lendemain matin, Clodagh a emmené le minou, baptisé Tobi par ses soins, chez le vétérinaire. Après examen, il s’est avéré qu’il souffrait d’un petit rhume et, en effet, d’une infection sévère des yeux. Fort heureusement, après un traitement adapté, le chaton a rapidement retrouvé ses capacités visuelles. “Je suppose que je suis une maman chat maintenant… Je suis tellement reconnaissante envers le système de distribution de chats de l'avoir amené dans ma vie”, a conclu la jeune femme avec émotion.