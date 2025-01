En pleine activité sportive, une femme se lie d’amitié avec un chat errant qui finira par prendre une place importante dans sa vie

La rencontre entre Melissa et le félin Buddy est digne des plus grandes romances ! La femme parcourait un parc en patins à glace quand elle a remarqué la boule de poils. Laquelle était ravie que quelqu’un s’intéresse à elle. Sa nouvelle amie a veillé sur elle et bien plus encore.

L’histoire entre Melissa et Buddy pourrait tout droit sortir d’un film, car elle s’est créée de façon très poétique. La première, une femme originaire de l’Indiana (États-Unis), a eu un coup de foudre pour le second, un chat errant. Les amis ont noué un lien spécial qui s’est renforcé par la suite et continuera de se solidifier pour toujours.

Melissa Miller a rencontré le tabby pour la première fois à Millennium Park, grand parc urbain du Michigan. En hiver, une patinoire permet aux adeptes de profiter des joies de la glisse. Melissa faisait partie des sportifs et a enfilé ses patins pour une balade bucolique quand elle a croisé la route de Buddy.

Un chat très amical

Le félin errait dans les parages depuis le printemps 2024, rapportait WTTW. Il ne s’était jamais laissé capturer par les habitants du coin malgré sa sympathie. Melissa a d’ailleurs été surprise de rencontrer un chat des rues aussi sociable : « Je n'avais jamais vu un chat errant aussi ouvert à la rencontre des gens », a-t-elle partagé.

Elle lui a donné à boire et a contacté des associations de protection animale pour signaler sa présence. L’association PAWS Chicago a missionné des bénévoles pour récupérer l’animal et Melissa leur a demandé de la tenir informée si celui-ci venait enfin à être attrapé. Cela s’est finalement produit la veille du réveillon de Noël et la boule de poils a été prise en charge par l’organisme. Elle a été examinée par un vétérinaire, vaccinée et stérilisée.

A lire aussi : Plus petit que ses compagnons de portée, ce chaton aux besoins spéciaux peut compter sur le soutien d'un vieux chat aimant

Melissa ne l’avait pas oublié

Comme convenu, Melissa a reçu de ses nouvelles et si elles les attendaient tant, c’est parce qu’elle avait une place à lui offrir chez elle : « J'avais l'intention de trouver un compagnon pour mon chat depuis un certain temps déjà, et j'ai ressenti une véritable connexion avec Buddy lorsque je l'ai rencontré », témoignait-elle. Pour elle d’ailleurs, cette rencontre sonnait comme une évidence : « J'ai l'impression que c'était écrit », confiait-elle.

Depuis, Buddy a pris ses marques dans sa nouvelle maison et s’est très bien installé. Il est heureux, selon Melissa.