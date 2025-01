Une chatte accueille de manière chaleureuse et émouvante sa nouvelle petite soeur à la maison (vidéo)

Présenter son animal de compagnie à un autre, cela n’a rien d’anodin. C’est un évènement pour l’un comme pour l’autre et on ne sait jamais vraiment comment les choses peuvent se dérouler, même s’il s’agit de congénères. Il est important de leur laisser le temps de se découvrir (par les odeurs au départ) et de se jauger mutuellement, avant de leur donner la possibilité d’entrer en contact.

C’est précisément ce qu’a fait le propriétaire de 2 adorables chattes, l’une adulte et l’autre bien plus jeune, répondant aux noms de Freya et Nora. Ces félines à la robe noire sont les protagonistes du compte TikTok « @freya_and_nora », où elles sont décrites comme étant « 2 âmes gentilles et très joueuses ».

Leur ressemblance physique est frappante. Nora est, en quelque sorte, la version miniature de son aînée.

Elles se connaissent depuis des mois et sont extrêmement attachées l’une à l’autre. Leurs liens n’ont fait que se renforcer depuis leur toute première rencontre. C’est justement ce moment émouvant que l’on peut découvrir dans une vidéo mise en ligne sur TikTok le 26 octobre et relayée par Newsweek. La voici :

La genèse d’une belle histoire d’amitié

Ce jour-là, leur propriétaire venait d’amener Nora dans sa nouvelle maison. Il a posé le sac de transport où elle se trouvait sur le canapé, puis a laissé Freya s’en approcher.

Se laissant guider par sa curiosité, la chatte adulte a tourné autour du sac pour tenter de mieux comprendre la situation. Nora, elle, miaulait sans cesse, ce qui ne faisait qu’exacerber l’intérêt de Freya.

Leur humain a ensuite ouvert le sac de transport. Après maintes hésitations, la petite Nora a trouvé le courage d’en sortir. Freya est venue à sa rencontre, alternant les pas en avant et les mouvements de recul. Elles ont ainsi pu se voir et se renifler pour faire connaissance.

Ces premiers échanges ont été le point de départ d’une longue et belle histoire d’amitié.

@freya_and_nora / TikTok