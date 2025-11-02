Grâce au formidable travail de cette famille d’accueil, une portée de chatons peut désormais espérer une vie heureuse (vidéo)

Lorsqu’une maman chat est arrivée au refuge avec sa portée, elle avait cessé de s’en occuper. Des bénévoles ont donc dû prendre le relais et, parmi eux, se trouvait Kelsey. Cette dernière a pris en charge les petits félins et, grâce à ses bons soins, tous ont recouvré santé et vitalité, prêts pour la prochaine étape de leur vie : trouver un foyer aimant.

Kelsey est bénévole au sein d’un refuge d’Indianapolis (États-Unis). Grande amoureuse des animaux, elle possède un chat prénommé Monsieur Manager, ainsi qu’un chien, Fletcher. Les 2 compagnons ont récemment vu leur quotidien chamboulé par la venue de toute une portée de chatons. Ces derniers sont arrivés au refuge avec leur maman, Paisley. Malheureusement, la chatte avait cessé de s’occuper de ses petits pourtant âgés de 3 semaines. Il fallait donc que les humains prennent le relais.



© pennyandthefosters / Instagram

Avec son expérience en tant que famille d’accueil, Kelsey a accepté de recueillir les infortunés petits félins chez elle. La tâche s’annonçait compliquée. En effet, les boules de poils présentaient toutes un état de santé précaire à différents degrés. L’une d’entre elles notamment, baptisée Prim, avait une démarche chancelante, laissant penser à une hypoplasie cérébelleuse (HC), maladie neurologique qui affecte la motricité. En plus de ses difficultés à bouger, la pauvre petite chatte souffrait également d’une maladie oculaire. Interrogée par Love Meow , Kelsey explique : “Nous suivons [sa] croissance et [ses] progrès comme n'importe quel autre chaton, tout en restant attentifs à [ses] symptômes neurologiques”.

Ainsi, grâce aux soins et aux attentions de leur bienfaitrice, tous les chatons ont recouvré santé et vitalité , même Prim, dont la démarche a gagné en assurance et en stabilité. Malgré tout, il semble que des mouvements oculaires involontaires continuent d’affecter sa mobilité. Aussi, lorsque sa constitution le permettra, elle passera des examens neurologiques complémentaires.

© pennyandthefosters / Instagram

Avec le temps, tout ce petit monde a gagné en confiance, et a commencé à interagir avec son environnement. Prim se révèle être une excellente grimpeuse qui n’hésite pas à escalader sa maîtresse d’accueil pour s’installer sur ses genoux ou son épaule. Elle a également développé une fascination pour Fletcher. Ses 2 frères roux, Peyton et Pedro, quant à eux, sont désormais sous la supervision bienveillante de Monsieur Manager – lui aussi un matou roux.

Pour les chatons, la suite de leurs aventures se fera chez le vétérinaire, afin qu’ils soient stérilisés. Ensuite, il sera temps pour eux de trouver leur famille pour la vie.