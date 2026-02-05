Trouvée seule sur un terrain de football, une chatte adulte ayant le poids d’un chaton parcourt un long chemin pour obtenir ce qu’elle a toujours désiré

Âgée d'un à deux ans, Peach affichait sur la balance le poids d’un chaton de 5 mois lors de son sauvetage l’année dernière. Après avoir été trouvée seule sur un terrain de football aux États-Unis, la rescapée a pris sa vie en patte avec le soutien de personnes au grand cœur.

« On ignore combien de temps elle a agonisé dehors et comment on a pu laisser un chat dans un tel état », déclare un porte-parole du Clifton Animal Shelter. La chatte calico, nommée affectueusement Peach, a été sauvée sur un terrain de football. La va-nu-pattes, dont l’âge est estimé entre 1 et 2 ans, ne pesait que 2 kilos et demi, soit le poids d’un chaton de 5 mois.

Après son sauvetage, le félin au corps fragile a été chouchouté par une famille d’accueil bienveillante. Au fil des jours, Peach – décrite comme un animal extrêmement courageux – a repris des forces et savouré les témoignages d’affection de ses bienfaiteurs. « Elle absorbe tout l’amour et l’attention que nous lui portons, précisent ces derniers, et elle mérite tellement plus. »

© Clifton Animal Shelter

À la recherche d’adoptants

Comme le souligne la rédaction de Love Meow, la rescapée a toujours conservé sa nature douce et gentille, malgré les épreuves terribles qu’elle a traversées.

Grâce au dévouement de ses parents d’accueil, Peach a retrouvé un poids normal et s’est parfaitement rétablie, pour le plus grand bonheur de ses sauveurs. Bien dans ses petites pattes et en sécurité, l’ex-va-nu-pattes a révélé son adorable côté joueur.

© Clifton Animal Shelter

Une fois complètement guérie, la chatte est retournée au refuge pour rencontrer des adoptants potentiels. Résiliente et confiante, elle s’est rapidement adaptée à ce nouvel environnement.

Véritable charmeuse, Peach attirait automatiquement l’attention des visiteurs. « Elle est affectueuse, douce et la plus heureuse lorsqu'elle a toute votre attention pour elle seule, indiquent ses bienfaiteurs, elle adore les caresses, se détend quand on lui parle et a cette façon si douce de vous donner l’impression de la connaître depuis toujours. »

© Clifton Animal Shelter

De la reconnaissance

Après avoir passé les fêtes de fin d’année au refuge, Peach espérait commencer l’année de la bonne patte en rencontrant la famille de ses rêves. Comme le rapportent nos confrères d’outre-Atlantique, son vœu le plus cher s’est exaucé en début d’année !

© Clifton Animal Shelter

En effet, Peach a été adoptée et s’épanouit aujourd’hui dans le foyer idéal. « Nous sommes ravis pour la suite de son parcours et reconnaissants envers tous ceux qui ont partagé son histoire et l'ont encouragée », confie l’association.

La chatte a parcouru un long chemin depuis son sauvetage sur le terrain de football. Naguère pas plus grosse qu’un chaton, elle se porte aujourd’hui à merveille et sait qu’elle ne manquera jamais de rien !

© Clifton Animal Shelter