Un chien cachectique se bat pendant 4 mois pour surmonter le traumatisme de l'abandon et recouvrer la santé

Dobby a repris du poids et retrouvé sa joie de vivre depuis son sauvetage par une association. Ce chien revient de très loin, lui qui n’avait littéralement plus que la peau sur les os au moment de sa découverte. Il attend à présent qu’on lui trouve une famille aimante pour toujours.

A la mi-août 2023, un chien croisé à la robe blanche avait été découvert abandonné près d’un parc dans le quartier de Dorchester, à Boston dans le Massachussetts (Etats-Unis).

Appelé Dobby par ses sauveurs, le pauvre canidé était dans un état de maigreur extrême, pesant moins de 17 kilogrammes.

Il avait été pris en charge par l’association locale Animal Rescue League of Boston et examiné par un vétérinaire. Il affichait alors un score corporel de 1 sur 9. Le rapport du praticien révélait « des côtes, des vertèbres lombaires, des os pelviens et toutes les proéminences osseuses apparentes, aucune graisse corporelle perceptible et une perte évidente de masse musculaire », d’après Boston.com.

En outre, le pelage de Dobby était recouvert d’urine. Il souffrait de problèmes dentaires et des signes laissaient à penser qu’il avait été longtemps gardé dans un endroit étroit avant son abandon.

Une enquête avait été ouverte par les autorités, qui continuent de rechercher des témoignages afin d’identifier et poursuivre le responsable de cette maltraitance.

« Dobby a fait preuve de résilience et de force »

Le chien, lui, a suivi un régime alimentaire spécifique qui devait l’aider à reprendre progressivement du poids. En 4 mois, il a ainsi regagné 8 kilogrammes.



Animal Rescue League of Boston

Il vit en famille d’accueil aux côtés de 2 autres chiens. Il s’entend bien avec les chats et marche en laisse sans aucun problème. Décrit comme amical, il s’est parfaitement remis de son triste passé et est désormais prêt pour l’adoption.

« Dobby a fait preuve de résilience et de force malgré tout ce qu’il a vécu, indique l’association. Il a conquis le cœur de tant de personnes à l’Animal Rescue League avec son attitude douce et aimante, et sera à coup sûr un compagnon incroyable [pour sa future famille] »