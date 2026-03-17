Quelques semaines après son sauvetage, cette chatte de 2 semaines trouvée dans un jardin est adoptée par la femme qui lui a porté secours

Si cette femme au grand coeur n’avait pas trouvé Savvy dans son jardin, la petite chatte d’à peine 2 semaines n’aurait pas survécu. Après avoir été prise en charge par une nourrice expérimentée, Savvy a trouvé son foyer pour la vie sous le toit de celle qui l’avait sauvée.

Alors que le temps était mauvais, une femme au grand coeur a repéré un chaton seul, perdu dans son jardin. Sans réfléchir, elle a aussitôt décidé de lui venir en aide, comprenant sans mal que la chatte était trop jeune pour survivre dehors dans de telles conditions. C’est là qu’est intervenue Amber, une nourrice expérimentée, qui avait l’habitude de s’occuper des chatons en bas âge.

kitty_fostering_oz / Instagram

« Savvy n'aurait pas survécu longtemps toute seule »

Tout au plus âgée de 2 semaines, la petite chatte prénommée Savvy devait être nourrie au biberon par quelqu’un qui pourrait s’occuper d'elle 24h / 24. Une mission que Amber, connue sur Instagram sous le pseudonyme kitty_fostering_oz, a aussitôt acceptée.

« Elle a eu une chance incroyable d'avoir été trouvée. Savvy n'aurait pas survécu longtemps toute seule », déclarait Amber sur l'une de ses publications Instagram, des paroles relayées par le média Love Meow.

Sitôt accueillie par la nourrice, Savvy s’est révélée combative, prouvant qu’elle était décidée à survivre et prête à accepter qu’on l’aide. Nourrie à la seringue dans un premier temps tant elle était petite, la chatte noire aux yeux bleus faisait preuve d’un appétit vorace et a très vite pris du poids.

« La petite Savvy se porte très bien et montre tout ce que nous espérons voir chez les bébés orphelins. »

Une compagne féline pour l’aider à grandir

Afin que Savvy puisse s’épanouir le mieux possible, Amber a décidé de lui présenter une copine, une petite chatte calico nommée Kaz qui était arrivée dans son foyer d’accueil presque en même temps que Savvy.

Si Kaz avait déjà montré qu’elle avait une vraie présence en imposant sa voix forte dans la maisonnée, Savvy a très vite prouvé qu’elle n’était pas en reste, et les deux chatons sont vite devenus amis.

Alors que leur amitié se développait, Savvy s’épanouissait, jouant et explorant davantage. Elles profitaient du fait d’être ensemble pour grandir et s’aventurer au-delà de leur panier.

« Savvy et sa petite copine Kaz ont commencé à s'intéresser à leur environnement, réalisant que le monde était peut-être plus vaste qu'elles ne le pensaient au départ. »

Mais l’heure des repas était clairement la préférée de Savvy, c’était même un moment sacré et elle insistait pour manger la première. Elle tentait de faire résonner ses miaulements dans le foyer, tantôt de façon audible, tantôt en silence, car elle apprenait encore à utiliser sa voix.

« Savvy est peut-être un petit chaton, mais elle a de grandes opinions », assurait Amber.

Alors que lors de son sauvetage, Savvy était minuscule et fragile, elle devenait désormais une chatte au pelage duveteux, et dont les yeux changeaient peu à peu de couleur, devenant d’un bleu-vert tirant vers le gris.

kitty_fostering_oz / Instagram

La boucle est enfin bouclée

Elle grandissait doucement, réjouissant Amber qui l’avait aidée de la meilleure façon possible. Jusqu’au 11 mars dernier, où la nourrice a reçu la plus belle nouvelle qui soit : la femme qui avait trouvé et sauvé Savvy dans son jardin avait décidé d’adopter l’adorable chatte.

« La charmante personne qui a trouvé la petite Savvy dans son jardin va maintenant l'adopter, bouclant ainsi la boucle », précisait la légende d’une publication postée par Amber sur Instagram.

A lire aussi : Cette chatte qui a attendu 2 ans au refuge possède désormais sa propre chambre dans le foyer de ses rêves (vidéo)