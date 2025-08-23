Esseulée et affamée, cette chatonne de 8 semaines trouve enfin refuge grâce à une humaine bienveillante (vidéo)

Les animaux ont souvent un sixième sens pour déterminer si une personne est “bonne” ou “mauvaise”. Pour Delilah, un chaton d’à peine 2 mois, cela ne faisait aucun doute : Heidi était la personne qui pouvait l’aider. Et elle avait bien raison.

Seule, sans maman ni frères et sœurs, Delilah aurait pu connaître un destin funeste. Âgée de seulement 8 semaines, elle était affamée et en situation de sous-poids. Elle a pourtant fait preuve d’une grande force de caractère et a fini par demander de l’aide à une humaine qui passait par là. C’est ainsi qu’elle a fait la connaissance de Heidi.



© @sparklecatrescue / Instagram

Heureux hasard ou coup du destin ? Toujours est-il que la petite chatte calico ne pouvait pas mieux tomber. En effet, Heidi est une fervente défenseure de la cause animale. Elle a ainsi pour habitude de s’occuper d’une colonie de chats locale. C’est lors d’une de ses tournées, que la boule de poils a surgi d’un buisson et s’est précipitée vers sa bienfaitrice en miaulant. Heidi a immédiatement su qu’elle ne pouvait pas laisser la pauvre bête toute seule plus longtemps.



© @sparklecatrescue / Instagram

Cet ange gardien au grand cœur a donc sollicité son réseau pour trouver une solution d’accueil. C’est finalement Stephanie Grantham, présidente de l’association Sparkle Cat Rescue qui a répondu présent. Elle se souvient auprès de Love Meow de sa première rencontre avec Delilah : “Quand Heidi me l'a amenée, elle s'est blottie dans mes bras et était tellement heureuse d'être aimée”.



© @sparklecatrescue / Instagram

Ensuite, grâce à Cindy, bénévole en famille d’accueil , le chaton a pu trouver un foyer chaleureux, loin des dangers de la rue. Dès les premiers instants, Delilah a montré une personnalité affectueuse et bavarde. Ainsi, à peine la porte de sa cage de transport ouverte, la petite calico s’est mise à miauler, comme pour raconter toutes ses aventures à sa nouvelle protectrice.

A lire aussi : Pour ses 3 ans, cette chatte borgne et handicapée reçoit une fête d'anniversaire inoubliable au parc

Depuis, Delilah a pris ses marques dans sa nouvelle maison, bien que celle-ci soit temporaire. Elle a ainsi trouvé son perchoir préféré, où elle effectue de longues siestes, confortablement installée. Et lorsqu’elle ne dort pas, elle réclame souvent beaucoup d’attention, n’hésitant pas à miauler ou à ronronner dès que Cindy entre ou sort d’une pièce. Cette dernière, conquise, déclare d’ailleurs : “Delilah est tout simplement adorable. [...] C'est un vrai cœur”.