Il effectue un long périple en plaçant tous ses espoirs dans une ultime tentative de recherche de son chat disparu depuis 5 semaines

Parfois, l’amour et la persévérance permettent de défier les pires scénarios. L’histoire de Duke montre jusqu’où un humain peut aller lorsqu’il refuse d’abandonner son compagnon à 4 pattes.

Après être rentré bredouille une première fois, le propriétaire d’un chat disparu a décidé de refaire un long voyage pour tenter de le retrouver, ses espoirs ayant été relancés par un témoin. Ses efforts ont fini par être récompensés, rapportait Newsweek .

Dan Dzurnak effectuait un long trajet en voiture en compagnie de son chat Duke, entre le Michigan et la Floride (Etats-Unis). Le félin au pelage tigré et âgé de 6 ans était à ses côtés depuis son plus jeune âge.



Dan Dzurnak

L’homme s’était arrêté à à Caryville, dans le Tennessee, pour passer la nuit dans une chambre de motel. A son réveil le lendemain matin, il avait constaté que Duke s’était volatilisé.

Dan Dzurnak l’a cherché partout dans le secteur. Il est même resté sur place 2 jours de plus pour tenter de le localiser. Sans résultat. Désemparé, il a dû se résoudre à reprendre la route vers la Floride sans son ami à 4 pattes.

Avant de partir, il a pris soin de laisser des affiches dans les commerces et les stations services de Caryville, dans l’espoir que quelqu’un reconnaisse son chat et le contacte.



Dan Dzurnak

C’est bien ce qui s’est produit 5 semaines plus tard. “Un habitant [prénommé Jeff] qui a vu l'une des affiches m'a dit avoir aperçu Duke près de chez lui et m'a fourni une photo de lui grâce à laquelle j'ai pu l'identifier formellement”, raconte, en effet, Dan Dzurnak.

Comme une vague de froid était annoncée dans la région, le propriétaire de Duke a décidé de s’y rendre le plus vite possible. Il a réservé un vol pour Knoxville le jour de Thanksgiving. A son arrivée, il a loué une voiture pour effectuer la cinquantaine de kilomètres le séparant de Caryville, où il a retrouvé Jeff qui lui a indiqué l’endroit où il avait repéré Duke.

A lire aussi : Nourrie tous les jours par une jeune femme, cette chatte errante décide qu’il est temps de lui présenter ses chatons (vidéo)

Duke était bien là

“Miraculeusement, après avoir cherché pendant moins de 2 heures dans la zone boisée autour de la maison de Jeff, nous l'avons aperçu et j'ai pu le récupérer après qu'il a survécu dans la nature pendant plus de 5 semaines”, dit Dan Dzurnak.

Le chat était affamé et amaigri, mais se portait plutôt bien. “Jeff [...] a dit que Duke avait l'air de chasser des rongeurs quand il l'a vu, mais je ne pense pas qu'il ait eu beaucoup de succès car il était affamé quand je l'ai trouvé ; il a dévoré en un rien de temps un gros morceau de blanc de poulet que j'avais acheté”, indique son humain.

2 jours plus tard, Duke et Dan Dzurnak ont pu rentrer en Floride, heureux d’être à nouveau ensemble.