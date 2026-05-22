Ce chat errant en quête d’affection décide de choisir une famille dans la rue et trouve enfin un foyer (vidéo)

Jamie et sa famille se promenaient tranquillement dans la rue lorsqu’un chat errant blanc et roux s’est approché d’elle en quête de tendresse. Après quelques câlins, il était devenu impossible de l’abandonner à son sort. Une seule évidence s’imposait alors : lui offrir un foyer.

Malgré leur air détaché et leur réputation d’animaux indépendants, les chats ont soif d’affection de la part des humains, surtout lorsqu’ils vivent dans la rue et manquent d’amour. Bingley, un petit chat errant roux et blanc, ne supportait plus cette solitude. Un jour, il a donc décidé d’aller réclamer quelques caresses à une famille en promenade. Un simple geste qui allait bouleverser sa vie à jamais.

Une rencontre bouleversante dans la rue

Ce jour-là, Bingley s’était approché de Jamie et de sa famille comme s’il les connaissait déjà, cherchant immédiatement leur attention et leur affection. Touchée par son comportement, Jamie l’a pris dans ses bras et a vite remarqué que le chaton était affamé, sale et blessé. Dès lors, hors de question pour elle de le laisser repartir seul ! La famille a donc décidé de s’occuper de lui sur-le-champ.

© @jamienoelb / Instagram

Comme on peut le voir dans une vidéo Instagram relayée par CatTime, la mère de famille l’a doucement caressé et rassuré, découvrant une boule de poils très câline, qui ne demandait qu’à se blottir contre elle.

Pendant que son mari était parti chercher de quoi nourrir le minou, elle est restée avec lui, le réchauffant et le protégeant. Déjà en confiance, le petit félin s’est alors endormi, lové dans sa veste.

© @jamienoelb / Instagram

«Il était fait pour nous »

Plus tard, le petit chat rapidement baptisé Bingley a été emmené à la maison pour recevoir un bain anti-puces et des soins bien mérités. Il a aussi eu droit à une petite séance de coupe de griffes, qu’il n’a pas vraiment appréciée, comme en témoignaient ses miaulements de protestation.

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Un peu nerveux au début car ils n’avaient jamais eu de chat auparavant, Jamie et sa famille ont pourtant eu un véritable coup de cœur pour le minou et ont décidé de l’accueillir pour de bon.

Très vite, la boule de poils a trouvé ses marques et s’est intégrée à ce nouveau foyer, partageant des moments tendres avec chacun, y compris avec le Golden Retriever de la maison.

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© @jamienoelb / Instagram

Il s’est rapidement adapté à leur quotidien, pour le plus grand bonheur de Jamie, qui a partagé avec émotion sur Instagram : « Le centre de distribution de chats m'a enfin choisie ! Nous n'avions jamais eu de chat auparavant, mais nous n'avons pas pu résister à ce petit bonhomme. Il était fait pour nous. » Que dire de plus ?