L’histoire inspirante d’un chaton calico qui relève courageusement les défis posés par sa jeune vie

Nadija est mère d’accueil bénévole pour chatons en détresse auprès de l’association AnimalLuvr's Dream Rescue, basée en Floride (Etats-Unis). Nous avions déjà eu l’occasion de relater ses sauvetages, notamment ceux d’Annie et Hallie et de Rosie et Millie.

Récemment, c’est à une très jeune chatte à la robe calico que cette personne au grand cœur a porté secours, alors que sa situation semblait désespérée.

Le chaton en question avait été découvert par un passant près d’une benne à ordures, d’après Love Meow. La personne l’avait recueilli pour le mettre en sécurité, mais après s’en être occupée quelques jours, elle s’est rendu compte qu’elle n’avait pas les capacités pour mener cette mission à bien.



AnimalLuvr's Dream Rescue, Inc / Instagram

Elle a lancé un appel à l’aide, auquel Nadija a donc répondu. Elle a dû effectuer un long trajet pour aller la chercher. La bénévole a d’ailleurs dû faire face à un imprévu. Une panne de voiture en l’occurrence. Heureusement, une connaissance a accepté de l’y conduire.

Ce contretemps surmonté, Nadija a confortablement installé la petite féline de 2 semaines et demie dans une pièce spécialement aménagée. Elle l’a lavée et nourrie au biberon. La chatte s’est endormie paisiblement, le ventre plein et en se sentant en sécurité.



AnimalLuvr's Dream Rescue, Inc / Instagram

Au fil des jours, la petite créature a continué d’évoluer dans d’excellentes conditions grâce aux soins apportés par sa bienfaitrice et à ses généreux repas.



AnimalLuvr's Dream Rescue, Inc / Instagram

Aucun obstacle n’est infranchissable pour ce chaton

Moins de 2 semaines plus tard, elle a commencé à manger dans sa gamelle, dégustant avec appétit un mélange de lait maternisé et d’aliment humide pour chat.

Elle devenait de plus en plus active et curieuse. Elle s’est très vite intéressée aux jouets et a appris à utiliser la litière.



AnimalLuvr's Dream Rescue, Inc / Instagram

La pièce aménagée par Nadija est devenue son terrain de jeu. Absolument rien n’arrête ce chaton qui relève les défis les uns après les autres avec une détermination et une énergie remarquables.

Grâce à la bénévole, elle peut désormais prétendre à un avenir radieux.

AnimalLuvr's Dream Rescue, Inc / Instagram