Cette chatte baroudeuse accompagne son maître à pied de Marne-la-Vallée à Strasbourg et l’aide à surmonter sa dépression

Un homme et sa chatte appelée Framboise poursuivent une traversée peu ordinaire du Grand Est, une aventure pensée comme une véritable thérapie. Entre pauses adaptées au rythme de l’animal et quotidien partagé sur les réseaux sociaux, leur périple attire déjà des dizaines de milliers de curieux.

Accompagné de son amie féline Framboise, Norman Von Schmeling a décidé d'effectuer la traversée du Grand Est à pied. Parti le 13 avril de Marne-la-Vallée (77), le Suisse de 35 ans espère arriver à Strasbourg (67) à la fin du mois de mai, d'après France 3 Grand Est . Ce qui représente à peu près 400 kilomètres à parcourir en 6 semaines.

Ce challenge n'est pas que sportif ; il revêt une valeur thérapeutique aux yeux de cet homme passé par une école de commerce, ayant suivi une voie artistique (sculpteur papier au Carré d’Art de Serris en Seine-et-Marne) avant de s'établir à Limoges (87). C'est au cours de son séjour en Haute-Vienne qu'il se sentait gagné par un début de dépression et que lui était venue l'envie de marcher sur de longues distances.



framboise_nomade / Instagram

Framboise l'y avait grandement aidé. D'ailleurs, Norman Von Schmeling dit souvent que c'est elle qui l'avait encouragé à le faire en choisissant un chemin inhabituel lors de l'une de leurs promenades.

Le duo avait ainsi réalisé un premier périple en 2024 : de Limoges à Genève. Une aventure qui l'a « guéri », confie le propriétaire de la croisée Norvégienne au pelage tigré, ajoutant qu'il parlait « constamment avec Framboise ».

Norman Von Schmeling a ensuite rallié Bayonne (64) depuis Tarbes (65) en début d'année, toujours en compagnie de sa chatte, bien entendu.

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« Elle va à son rythme »

A l'occasion de son nouveau défi, le binôme est récemment passé par l'Aube, en particulier la commune de Colombé-la-Fosse où il a rencontré l'équipe de France 3 Grand Est. Comme à son habitude, Norman Von Schmeling tirait son petit attelage où il transporte ses équipements de base, l'eau et la nourriture, ainsi bien sûr que Framboise et ses 5 kilogrammes.

De temps en temps, cette dernière marche à ses côtés. « Elle peut faire entre 2 et 4 km par jour. Elle va à son rythme, ce n'est pas beaucoup, mais on prend le temps », explique son humain.



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Leurs aventures quotidiennes sont désormais suivies par 43 000 followers sur Instagram et plus de 25 000 sur TikTok .

@framboise_nomade Jour 18 : exploration du Grand Est de la France. La nuit précédente, nous avions dormi juste au-dessus des vignes et, forcément, au petit déjeuner, la vue était sublime. Ces collines qui nous faisaient face ont donné le ton pour la journée, remplie de hauts et de bas. Au même moment, je recevais un appel de France 3 pour réaliser une interview dans la journée. Nous nous sommes donc donné rendez-vous au prochain village, Colombé-la-Fosse. Le passage à travers les vignobles était très beau et agréable, malgré le fait qu’on soit un peu tôt dans la saison. Juste avant le déjeuner, nous réalisons cette interview, puis nous continuons notre route pour aller nous poser dans une forêt sur notre chemin. On y est vraiment allés mollo avec Framboise et on a pris notre temps pour bien se reposer entre midi et deux. Ensuite, nous reprenons la route vers Saulcy, mais c’est un peu décevant : tous les villages que nous traversons sont vides. Nous sommes vraiment dans la mauvaise période, mais ce n’est pas grave. On continue notre chemin, les paysages sont jolis et il y a du relief. J’en profite pour ramasser quelques déchets le long de la route : j’ai trouvé plein de canettes. Arrivés à Rizaucourt-Buchey, je demande de l’eau à une dame qui ne m’a rempli que la moitié de la bouteille. C’est la deuxième fois que ça arrive durant ce périple. Mais ce n’est pas grave, je me dis que ça suffira, et nous continuons sur les hauteurs. Malheureusement, la marche va devoir s’arrêter là pour aujourd’hui, car une douleur intenable aux pieds, comme une brûlure entre les orteils, me démange. Après inspection, cela ressemble à un frottement, mais je n’en suis pas tout à fait sûr. Heureusement, j’ai de la pommade : j’en applique et on verra bien demain ce que ça donne. #pied #randonnée #hikingcat #champagne #france ? son original - framboise nomade

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Le conseil Woopets : quelles précautions santé avant une longue marche avec un chat ?

Avant d’emmener un chat dans un périple de plusieurs jours ou semaines, une visite chez le vétérinaire est fortement recommandée pour limiter les risques sanitaires et anticiper les problèmes liés au voyage. Il convient également de souligner que tous les chats ne présentent pas la même tolérance à l’effort physique, ni aux conditions de voyage prolongé.

Voici les précautions à prendre en matière de santé :