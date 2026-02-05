Abandonné par une famille qui ne voulait plus de lui, ce chaton d'un mois passe des miaulements de peur aux ronronnements apaisés une fois sauvé

Si jeune, et déjà rejeté. À seulement un mois, le petit Toby a été abandonné devant un immeuble, car sa famille ne voulait plus de lui. Heureusement, il a pu compter sur l’aide d’une bonne samaritaine, habituée à sauver les animaux en détresse.

Quand Laila D’Souza a reçu un message alarmant concernant un chaton âgé de quelques semaines qui errait seul devant un immeuble, elle n’a pas hésité un seul instant avant de voler à son secours. Les riverains l’ayant repéré ont découvert que son propriétaire l’avait tout simplement abandonné, car il ne voulait plus de lui, rapporte Love Meow.

Une fois arrivée sur place, la sauveteuse d’animaux a trouvé le jeune félin en train de miauler de toutes ses forces. « Il est passé des miaulements frénétiques aux ronronnements non-stop dès qu’il a su qu’il était en sécurité », confie-t-elle à nos confrères d’outre-Atlantique.

© Laila D’Souza

Une rencontre salvatrice

Placé dans une cage de transport, le chaton n’a cessé de miauler tout au long du trajet. Mais après avoir atterri chez Laila, qui s’est constituée famille d’accueil, il a transformé ses cris en doux ronronnements.

© Laila D’Souza

Baptisé Toby, le jeune félin a exploré son nouvel environnement avec joie et témoigné toute sa reconnaissance envers sa sauveuse. Dévouée, cette dernière lui a prodigué des soins spécifiques en raison de ses troubles digestifs.

Grâce à un traitement adapté, une alimentation de qualité et, bien sûr, énormément d’amour, la boule de poils âgée d’un mois lors de son sauvetage a retrouvé toutes ses forces. Au fil des semaines, le rescapé a repris du poids et avancé avec confiance sur le chemin de la guérison.

© Laila D’Souza

« Chaque fois qu’il me voit de loin, il se met à ronronner »

Après les épreuves terribles qu’il avait traversées, Toby était déterminé à ne plus jamais subir les affres de la solitude. Au sein de son foyer d’accueil, il s’est mis à réclamer de l’attention en permanence. « Chaque fois qu’il me voit de loin, il se met à ronronner, indique Laila, c’est un chaton tellement affectueux et joueur. »

Grâce à ce sauvetage, le petit chat a appris le sens du mot « amour ». Repas réguliers et de qualité, paniers douillets, jouets variés, câlins à profusion… Il peut grandir dans des conditions optimales ! Désormais en sécurité et aimé, Toby sait qu’il ne souffrira plus jamais de la solitude.

© Laila D’Souza