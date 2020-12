Errant depuis des années, un chat malade et affamé frappe à la porte d'une femme pour être sauvé

En se présentant chez une Québécoise, un chat errant malade ne pouvait pas mieux tomber. Cette personne fait partie d’une association venant justement en aide aux félins en détresse.

Au Québec, une femme prénommée Jaelle a eu la surprise de découvrir qu’un chat était en train de gratter à sa porte. L’animal, qui semblait mal en point, cherchait désespérément de l’aide, rapporte Love Meow. Il a frappé à la bonne porte, puisque Jaelle est bénévole auprès de Un chat à la fois / One Cat At a Time, une association recueillant et prenant soin des chats errants.

Le matou était frigorifié, affamé et malade. Jaelle l’a immédiatement accueilli chez elle et demandé l’aide de Marie Simard, fondatrice de l’organisation.

Le chat ne portait pas de puce d’identification et n’était pas stérilisé. Son âge a été estimé à 6 ou 7 ans. Il était clair qu’il errait depuis très longtemps.

Il a été emmené à la clinique vétérinaire où il a dû rester plusieurs jours en observation. Il était infesté de puces, portait des blessures probablement consécutives à des bagarres, et avait le poil sale et emmêlé. De plus, il était atteint de FIV (syndrome d'immunodéficience féline), en plus de problèmes dentaires et d’infections respiratoires.

Malgré tout, le chat se montrait amical, voire affectueux envers les vétérinaires. Il ronronnait même très souvent.

Grâce aux soins, son état de santé s’est amélioré et il a pu quitter la clinique. Il a reçu le nom d’Aslan, comme le lion dans « Le monde de Narnia ».

Jaelle a continué de faire office de famille d’accueil pour Aslan, qui s’est lié d’amitié avec sa chatte Cleo.

A lire aussi : Sauvé, ce chat a développé un pouvoir étrange qui lui permet de sentir le mal chez ses congénères

La Québécoise, constatant que les 2 félins sont devenus très proches, a finalement décidé de garder Aslan définitivement ; elle l’a, en effet, adopté.