Un chat errant très amical trouve enfin refuge dans une famille et s’y épanouit pleinement (vidéo)

Durant plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, le chat a élu domicile dans les sous-sols et locaux pour les poubelles d’un grand ensemble d’immeubles. Il s’est débrouillé comme il le pouvait, et trouvait des lieux de repos là où il estimait être en sécurité. La direction du refuge Little Wanderers NYC confiait à Love Meow : « Il esquivait les voitures et dormait sous les capots des moteurs pour rester au chaud ». C’est grâce à un voisin, ayant pris contact avec l’association, que le chat a pu sortir de son cauchemar.

Little Wanderers NYC / Facebook

« Il a essayé de se faire des amis et de se faire aider »

Avant l’intervention de l’association, le chat blanc et roux a bien tenté de se débrouiller par lui-même. Il guettait l’arrivée des habitants des immeubles et s’empressait d’aller à leur rencontre. Nourri, caressé, le chat n’a pas manqué d’attention, mais sa situation plus que précaire ne pouvait évidemment pas durer.

Une équipe de Little Wanderers NYC est donc venue à la rencontre du félin et racontait : « Même si nous étions surchargés de demandes de sauvetage et de chats, celui-là nous semblait être évident ». Fidèle à lui-même, le chat errant s’est montré tout aussi amical avec les bénévoles.

« Il est incroyablement affectueux et confiant »

« Froid, affamé et couvert de crasse », le chat a été conduit dans un premier temps à la clinique vétérinaire. Nommé Lincoln, il a été soigné comme il se doit et s’est montré coopérant durant tout le processus.

L’équipe du refuge a rapidement identifié que le chat avait besoin de s’épanouir dans une famille d’accueil. C’est ainsi qu’il a été accueilli par Linda, une bénévole de l’association. La vie en intérieur a été une vraie révélation pour Lincoln qui s’est empressé de découvrir son nouvel environnement, ses jouets, les lieux de sommeil et sa nourriture.

Little Wanderers NYC / Facebook

L’idée est que Lincoln rejoigne une famille définitive dans un futur proche. On l’imagine déjà « briller » dans un environnement qui ne lui veut que du bien. Pour l’heure, il aime se prélasser sur son grattoir, solliciter des caresses et ronronner de plaisir.