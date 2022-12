Enfermé dans une cage sans eau ni nourriture, ce chat trouve l'amour dans un lieu unique et a un parrain célèbre (vidéo)

Enfermé dans une cage, sans eau ni nourriture, en plein soleil : tel était le sort réservé à un chat noir, avant qu’une passante ne le découvre et le remette entre les mains bienveillantes des bénévoles du refuge de Salon-de-Provence. Par la suite, le félin a été adopté par la gérante d’une librairie hors du commun et parrainé par une célébrité !

« Ce chat a une histoire très triste », a confié Solène Chavanne à l’équipe rédactionnelle de Woopets, au cours d’une interview. Notre curiosité étant piquée au vif, nous avons décroché le téléphone et contacté le refuge de Salon-de-Provence, qui avait accueilli le félin en avril 2021. Tout ouïe, nous avons écouté avec attention le récit de Sabrina, l’une des employées.

Alors qu’elle partait faire ses courses, une femme a remarqué l’animal installé dans une cage sur un parking. Le prisonnier n’avait absolument rien pour se sustenter et s’abreuver.

En outre, le soleil tendait dangereusement ses longs bras brûlants vers lui. Intriguée, la passante a prospecté alentour, dans l’espoir de découvrir l’identité de la personne qui l’avait laissé là.

© SPA de Salon-de-Provence

Son repérage n’ayant apporté aucune réponse, la bonne samaritaine a sorti le chat et l’a emmené à l’association. Non identifié et se portant relativement bien, le matou a reçu toute l’attention nécessaire de la part des volontaires.

« Nous avons essayé de comprendre ce qui s’était passé, a expliqué notre interlocutrice, après avoir mené une petite enquête, nous avons réussi à retrouver son propriétaire. Il nous a dit que son chat ne supportait pas de rester dans l’appartement, alors quand il se rendait sur son lieu de travail, il le déposait à l’endroit où la dame l’a découvert. […] Cet homme ne semblait pas avoir conscience du mal qu’il pouvait lui faire. Nous avons convenu, d’un commun accord, de le garder. »

© SPA de Salon-de-Provence

Dans l’attente d’une proposition d’adoption

Léonard, rebaptisé Glu par ses bienfaiteurs en raison de son caractère « pot de colle », a eu droit à un rendez-vous chez le coiffeur. Nouvelle coupe, pour une nouvelle vie ! D’innombrables bourres de poils épaisses s’étaient plantées sur le corps de l’animal, formant ainsi une jungle d’une densité incroyable. « Il a fallu un gros coup de tondeuse, a poursuivi Sabrina, ensuite, nous l’avons identifié et vacciné. Il était déjà castré. »

Après avoir fait peau neuve, Glu a attendu dans son chenil, comme de nombreux autres congénères, qu’une famille daigne lui ouvrir les portes de sa maison et de son cœur. Les jours, les semaines et les mois se sont envolés, laissant dans leur sillage un vent de désespoir et d’amertume.

Jusqu’au jour où un appel téléphonique a complètement changé sa vie…

© Lola Ledoux

Une librairie pour maison

Au bout du fil, Sabrina a entendu la voix enjouée de Solène Chavanne, chroniqueuse animaux sur LCI. Passionnée par la littérature et les chats, la journaliste a ouvert la 1ère « ronron-librairie » de France à Aix-en-Provence.

En ouvrant la porte de Mon Chat Pitre, les clients découvrent un univers unique, où les félins déambulent avec panache dans les rayons truffés de livres. Aux mille et une histoires racontées par des myriades d’auteurs dotés d’une imagination fertile, se mêlent les doux ronronnements des résidents aux pattes de velours. Solène désirait adopter des animaux calmes, très affectueux et pouvant vivre à l’intérieur sans problème.

© Solène Chavanne

Conquise par ce projet, l’équipe du refuge a immédiatement pensé à son adorable « pot de colle ». Entre la fondatrice de la boutique et Glu, le courant est tout de suite passé. Comme l’a si bien fait remarquer Alphonse de Lamartine : « Il y a des amitiés foudroyantes qui fondent les âmes d'un seul éclair. »

Le 27 juillet 2021, le félin a officiellement été adopté par Solène Chavanne. Adieu les longues heures d’attente dans une cage posée en plein soleil, et les journées à regarder l’éternel défilé des potentiels adoptants depuis la chatterie. Glu a mis la patte sur l’amour, véritable panacée de son âme meurtrie.

© Solène Chavanne

Un parrain pas comme les autres

Glu partage désormais son quotidien avec 6 autres boules de poils, elles aussi de vrais cœurs de guimauve.

Passerelles, ponts suspendus, câlins de la part du personnel et des clients : les pensionnaires aux longues moustaches ont fait le deuil de leur passé difficile, et savourent pleinement leur nouvelle vie dans cet antre paradisiaque.

© Lola Ledoux

A lire aussi : La vidéo émouvante d’un chien et d’un chat qui se retrouvent après un an de séparation

Pour couronner le tout, les félins adoptés en refuge ont tous été placés sous l’aile d’un parrain ou d’une marraine célèbre. Glu, rebaptisé Tam, est l’heureux filleul du roi des romans policiers français : Maxime Chattam ! « C’est une immense fierté de savoir qu’un chat que nous avons sauvé est parrainé par cet auteur », a confié Sabrina à la rédaction de Woopets.

Pour la petite anecdote, l’écrivain avait demandé un chat dont personne ne voulait, de surcroît noir en raison des superstitions qui planent, encore aujourd’hui, sur ces créatures.

© Solène Chavanne