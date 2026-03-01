Accusée de n'avoir qu'une seule litière cette propriétaire filme ses chats roux attendant patiemment leur tour (vidéo)

Dans une vidéo TikTok cumulant près de 14 millions de vues, 4 chats roux ont été filmés en train de faire patiemment la queue pour utiliser les toilettes. Face aux critiques, leur propriétaire et auxiliaire vétérinaire a dû préciser qu'elle possédait pourtant huit autres litières dans la maison, prouvant le caractère aussi amusant qu'obstiné de ses nombreux félins.

Nos animaux de compagnie ne cesseront jamais de nous étonner, ni de nous faire rire. En particulier les chats. Ce n'est assurément pas l'utilisatrice de TikTok se faisant appeler « @orangecatmom9 ». Auxiliaire vétérinaire de son état, la jeune femme compte une famille animale nombreuse, puisque sous son toit vivent 9 compagnons félins et un chien.

Elle partage régulièrement des scènes de son quotidien avec ses amis à vibrisses à travers des vidéos toutes plus drôles et attendrissantes les unes que les autres. L'une d'entre elles, mise en ligne le 22 décembre 2025 et relayée par Newsweek , est devenue virale en générant près de 14 millions de vues.

On y voit 4 de ses chats, tous roux, sagement et patiemment assis les uns derrière les autres et formant ainsi une file d'attente parfaitement ordonnée. Qu'attendent-ils ? D'aller aux toilettes. Chacun se tient prêt, en effet, pour son tour pour utiliser la litière, où on peut voir un 5e matou déjà en place.

« Actuellement, 4 chats font la queue pour aller aux toilettes. Temps d’attente estimé : 4 heures », peut-on lire dans le texte plein d'humour incrusté dans la vidéo en question, que voici :

Non, il n'y pas qu'une seule litière pour 9 chats dans cette maison

La scène a fait réagir de nombreux internautes, amusés pour la plupart. Certains, toutefois, ont formulé des critiques en commentaires, pensant que la propriétaire de ces chats ne laissait à leur disposition qu'une seule litière. Ce que l'intéressée s'est empressée de démentir, assurant qu'il y en avait 8 à la maison.

@orangecatmom9 / TikTok

D'ailleurs, une internaute a pris la défense de @orangecatmom9 en expliquant qu'elle était dans la même situation (famille féline nombreuse) et que ses chats pouvaient quelquefois convoiter la même litière. « Que les gens supposent qu’il n'y a qu’une seule litière, ça me tue… On a une litière par chat, plus 2 de rechange, et pourtant, ils font parfois la queue devant une seule », a-t-elle ainsi écrit.