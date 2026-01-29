Adoptées ensemble 9 ans plus tôt, ces 2 chattes inséparables ont perdu l'appétit après leur abandon et espèrent une nouvelle famille

2 chattes ont vu leur quotidien voler en éclats du jour au lendemain, des années après avoir été adoptées ensemble. Leur triste histoire rappelle que certaines ruptures laissent des traces profondes, même lorsqu’elles ne sont pas visibles.

Natalie et Sunshine, 2 chattes âgées de 9 ans et demi, ont récemment été ramenées à l’association Safe House Animal Rescue League, près de 9 ans après y avoir été adoptées ensemble alors qu’elles n’étaient encore que des chatons. Une situation aussi soudaine qu’incompréhensible pour ces félines, qui se sont retrouvées privées du seul foyer qu’elles aient jamais connu.

Dans une publication devenue virale sur Facebook, l’organisation basée à Peru, dans l’Etat de l’Illinois (Etats-Unis), a partagé des photos datant de leur adoption, en 2016.



Safe House Animal Rescue League / Facebook

A l’époque, rien ne laissait présager l’épreuve qu’elles allaient traverser presque une décennie plus tard. “La dernière fois que nous avons vu ces 2 adorables visages, c’était il y a environ 9 ans, explique la Safe House Animal Rescue League. Elles avaient été adoptées ensemble, et aujourd’hui, elles nous ont été rendues sans qu’aucune faute ne leur soit imputable.”



Safe House Animal Rescue League / Facebook

Pour les bénévoles, cette situation est l’une des plus douloureuses qu’ils aient rencontrées. Contrairement aux animaux gravement malades ou blessés, pour lesquels des soins et des solutions peuvent être envisagés, Natalie et Sunshine souffrent d’un mal plus silencieux : un profond choc émotionnel. Leur retour est d’autant plus problématique qu’il n’a laissé aucune marge de manœuvre à l’association. “Nous n’avons pas eu le temps d’anticiper ou de préparer quoi que ce soit. Elles ont dû partir immédiatement, alors qu’il n’y avait pas de réelle urgence”, précise-t-elle.

Depuis leur arrivée, les 2 chattes, l’une calico et l’autre rousse, semblent terrifiées et résignées. Après toute une vie passée dans un environnement stable, elles vivent très mal ce changement brutal. Elles ne mangent pas, ne boivent pas et restent prostrées, la tête tournée vers un coin de leur espace, indifférentes aux tentatives de réconfort de leurs bienfaiteurs.

Un appel à la compassion et à la responsabilité

Le porte-parole de l’association a confié à Newsweek que cette dernière fonctionne sans refuge physique, uniquement grâce à des familles d’accueil. Les chattes avaient été sauvées, soignées et stérilisées avant leur adoption en 2016, puis plus aucun contact n’avait eu lieu avec l’adoptant. Jusqu’à leur abandon. Un simple mail annonçait que Natalie et Sunshine devaient être rendues immédiatement, leur propriétaire ayant emménagé dans un logement où les animaux de compagnie ne sont pas acceptés.

L’impact émotionnel est considérable. “Les chats sont extrêmement sensibles”, rappelle le porte-parole. 2 jours après leur retour, les 2 sœurs félines n’avaient toujours ni mangé ni bu, au point que l’équipe envisageait une alimentation à la seringue si la situation persistait.

A travers leur témoignage, les bénévoles appellent à la bienveillance, mais aussi à une prise de conscience sur l’engagement que représente une adoption. Malgré tout, l’espoir demeure. Avec du temps, de la patience et beaucoup d’amour, Natalie et Sunshine parviendront assurément à se reconstruire. Au sein de l’association, on espère qu’elles trouveront rapidement une famille aimante et responsable, prête à leur offrir un nouveau foyer ensemble, comme elles l’ont toujours été.