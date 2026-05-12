Ne sachant pas trop comment réagir en rencontrant le chien de la famille, ce chaton engage un adorable jeu de cache-cache (vidéo)
D’abord marquée par l'hésitation et la prudence, la rencontre entre le minuscule chaton Sprout et le chien Widget s’est transformée en une belle amitié durable. Aujourd’hui inséparables, les 2 compagnons prouvent à quel point les premiers instants, même maladroits, peuvent déboucher sur une complicité touchante.
La famille de Carly Thomas, qui habite la province de l’Ontario au Canada, compte plusieurs animaux, dont un adorable chat Sibérien appelé Sprout. Nous vous avions déjà parlé de lui dans un précédent article au sujet de sa spectaculaire croissance, passant de minuscule chaton à imposant et majestueux félin en l'espace de quelques mois.
Récemment, sa propriétaire a posté une autre vidéo non pas sur Instagram, mais sur son compte TikTok « @hercozycrew » où l'on découvre la toute première rencontre entre Sprout et l'un des chiens du foyer, un Berger Américain Miniature répondant au nom de Widget.
Entre curiosité et méfiance
Se tenant derrière l'accoudoir du canapé, le Sibérien, qui n'était alors qu'un tout petit chaton découvrant son nouvel environnement, regardait attentivement le Mini Aussie qui s'approchait. Celui-ci est venu le renifler et le voir prudemment, tandis que Sprout donnait l'impression de ne pas vraiment savoir ce qu'il devait penser de son vis-à-vis.
C'était comme si le minet était tiraillé entre la curiosité, l'excitation et une certaine méfiance, comme cela est souvent le cas lors des premiers contacts entre animaux qui ne se connaissent pas.
Sprout s'est baissé pour se cacher, puis s'est relevé timidement pour garder un oeil sur le chien, qui a fini par se dresser à son tour et le saluer à sa manière.
Voici la séquence, relayée par Parade Pets :
@hercozycrew
When you're just a tiny kitten and you're not sure if the dog is friend or foe yet... #dogsandcats #catsanddogs #siberiankitten #miniaussie? original sound - Carly | Pet + Home Creator
Une amitié qui s'est renforcée au fil du temps
Le chaton a bien grandi depuis. Lui et Widget ont évidemment eu tout le temps d'apprendre à se connaître.
Ils sont aujourd'hui des compagnons complices qui passent leur temps à jouer, comme le montre cette autre vidéo :
@hercozycrew
Widget didn't know what to do with a tiny 1.5lb kitten. Sprout didn't know what to do with a 35lb dog. Now they're both basically the same size and do this. ???? #dogsandcats #catsanddogs #siberiankitten? original sound - Carly | Pet + Home Creator
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Le conseil Woopets : comment réussir la première rencontre entre un chaton et un chien ?
La cohabitation harmonieuse entre un chaton et un chien se construit dès les premiers instants. Pour maximiser les chances d’une entente comme celle de Sprout et Widget, quelques gestes et précautions simples sont à mettre en pratique :
- Laisser chacun à distance au départ : le chat doit pouvoir observer et se retirer, notamment en hauteur, s'il en ressent le besoin.
- Privilégier une approche progressive : commencer par des échanges d’odeurs (coussins, couvertures) avant la rencontre visuelle.
- Surveiller le langage corporel : un chien calme, non envahissant et un chat curieux mais détendu sont de bons signes. En cas de tension (grognements, oreilles plaquées), il est préférable d'interrompre la rencontre pour la reprendre plus tard.
- Renforcer les comportements positifs : récompenser le calme et la curiosité avec des friandises ou des caresses.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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