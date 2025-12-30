Un chat perdu à 8 heures de chez lui bondit vers le téléphone en reconnaissant la voix de sa propriétaire

Dans un refuge californien, un chat plein de tendresse a éveillé les soupçons d’une bénévole, persuadée qu’il venait de perdre bien plus qu’un foyer. Cette intuition allait mener à une rencontre bouleversante et à une incroyable histoire de retrouvailles.

Quand un magnifique chat au pelage blanc et gris est arrivé au Grandma Betty’s Animal Rescue à San Diego (Californie), Lisa Johnson, bénévole dans ce refuge, a tout de suite eu une intuition. Pour elle, le félin ne pouvait pas être errant comme on le lui avait présenté. “Il était si beau et si amical, j’avais vraiment le sentiment que c’était le chat de quelqu’un”, raconte-t-elle à The Dodo .



Grandma Betty’s Animal Rescue

C’est ce qui l’a amenée à diffuser des affiches et poster une annonce sur un site dédié aux animaux de compagnie perdus et retrouvés. Elle a également passé au crible les avis de recherche, et en a finalement trouvé un concernant un chat ressemblant énormément à Melo. Le quadrupède en question avait disparu lors du déménagement de sa maîtresse, prénommée Serena et habitant Sacramento, à 8 heures de route de San Diego.

“Je n’étais pas sûre, car ses poils étaient plus courts et il paraissait plus jeune, confie Lisa Johnson. Mais la publication datait de février, alors je me suis dit qu’il était peut-être encore un chaton à l’époque. Le chat avait les mêmes marques, et elle a mentionné ses magnifiques yeux bleus, d’un bleu si intense qu’ils semblent presque lumineux. J’avais le pressentiment que c’était lui.”



Grandma Betty’s Animal Rescue

Elle a contacté Serena. Toutes 2 se sont échangé photos et vidéos, ce qui leur a permis d’avoir la confirmation qu’il s’agissait du même chat. La propriétaire de Melo était heureuse et émue.

Ramené chez lui en avion

Pendant qu'elles étaient au téléphone, Lisa Johnson a mis Serena sur haut-parleur, et le chat immédiatement reconnu sa voix. “Il a eu une réaction bien marquée lorsqu'elle a prononcé son nom et a même essayé d’arracher le téléphone”, dit la bénévole.

Pour ramener Melo chez lui, Grandma Betty’s Animal Rescue a contacté l’organisation Pilots N Paws. Le matou a ainsi embarqué à bord d’un petit avion. Il a été si calme et doux que le pilote n’a même pas eu besoin de le placer dans une caisse de transport ; il a passé tout le vol couché dans la cabine, quelquefois sur ses genoux.

A lire aussi : Un chat endeuillé retrouve sa joie de vivre en constatant que ses voisins ont adopté son frère (vidéo)



Grandma Betty’s Animal Rescue

Melo est rentré à la maison, auprès de sa famille, et peut désormais reprendre ses petites habitudes.