Une chatte errante censée retourner dehors après sa stérilisation préfère finalement rester chez sa bienfaitrice (vidéo)

Après sa stérilisation, cette chatte errante a surpris sa bienfaitrice en refusant obstinément de quitter la cage pourtant laissée ouverte, profitant du confort de la maison pendant plusieurs jours avant de repartir d’elle-même. Une histoire attendrissante qui a même connu un rebondissement inattendu avec l’arrivée immédiate d’une nouvelle invitée féline chez la bénévole.

Angela est férue de couture et de friperie, si l'on en croit sa présentation sur son compte TikTok « @sew_catty ». La jeune femme a une autre grande passion : les chats.

Son foyer en compte plusieurs et, en tant que bénévole, elle prend régulièrement part à des campagnes de capture-stérilisation-retour-maintien afin de contribuer au contrôle des populations de félins errants et ainsi réduire les souffrances que cela leur cause.

Dans la majorité des cas, les chats n'attendent qu'une chose une fois stérilisés : retourner dehors et retrouver leurs repères. Bien souvent, il est bien difficile de leur faire changer d'avis et de les convaincre des bénéfices de la vie dans une maison.

Récemment, Angela a eu affaire à une chatte à l'attitude bien différente de celle de la plupart de ses congénères harets. La jeune femme lui a offert l'hospitalité après sa stérilisation, puis lui a laissé tout le loisir de quitter les lieux, mais l'animal a décidé de prolonger son séjour. Bien entendu, sa bienfaitrice était ravie de continuer à l'héberger.

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@sew_catty / TikTok

Dans une vidéo mise en ligne le 26 avril 2026 sur TikTok et relayée par Parade Pets , on peut voir la féline au pelage tigré tranquillement couché à l'intérieur de sa cage, dont la porte est pourtant grande ouverte. Elle ne semble tout simplement pas intéressée par l'idée de sortir.

Elle a fini par partir, mais a été « remplacée »

La chatte a toutefois fini par céder à l'appel du large. 3 jours après la première vidéo, Angela en a partagé une autre où elle a annoncé que son invitée venait finalement de s'en aller pour rejoindre sa colonie dans le quartier.

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La bénévole a ajouté qu'elle n'était pas inquiète pour sa protégée, mais aussi qu'une autre chatte errante a élu domicile chez elle, comme si elle venait combler le vide laissé par sa congénère.