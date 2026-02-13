Pris en charge en tant que chat errant affaibli, sa puce révèle une histoire insoupçonnée pour des retrouvailles inespérées

Quand un chat mal en point est repéré errant dans une petite commune, personne ne se doute de ce que cette découverte va révéler. Grâce à l’intervention d’une association locale, ce compagnon resté introuvable depuis plusieurs années a enfin revu sa famille.

« Notre activité principale, c'est le trappage des chats errants. La Ville de Saint-Lô a une convention avec la Fondation 30 Millions d'Amis. Chaque année, une trentaine de chats sont stérilisés et identifiés », explique Thierry Saint-Lô, président de l'association manchote Humanimo, à Tendance Ouest , qui rapporte l'histoire d'un compagnon félin ramené auprès de sa maîtresse après des années d'absence.

Humanimo avait récemment été appelée par les services municipaux de la commune voisine de Baudre au sujet d'un chat découvert errant. Maigre et faible, il passait une partie de ses journées chez une habitante qui lui laissait à manger de temps en temps.



Photo d'illustration

« Le chat traînait dans le secteur, il était nourri plus ou moins, mais il paraissait un peu fragile », raconte Thierry Saint-Lô. Celui-ci a tout de suite accepté d'intervenir et s'est rendu sur les lieux pour lui porter secours.

Le président de l'association a pu capturer le matou en toute sécurité et l'a aussitôt emmené chez le vétérinaire pour qu'il puisse être examiné. C'est ce qui a permis de constater qu'il était identifié.

« Elle était très émue, très heureuse »

« En consultation, on s'est aperçu qu'il était pucé », dit Thierry Saint-Lô. Le vétérinaire a alors joint l'ICAD, la base de données nationale qui centralise les informations d’identification des animaux de compagnie, et est ainsi parvenu à obtenir les coordonnées de sa propriétaire.

Jointe par le praticien, cette dernière a été à la fois surprise et heureuse d'apprendre la nouvelle, et pour cause ; son ami à vibrisses, dont le nom n'a pas été révélé, s'était volatilisé 5 ans plus tôt.

Habitant Saint-Amand, à près de 10 kilomètres de Baudre, « elle est venue le soir même récupérer son chat à la clinique. Elle nous a appris qu'il avait disparu il y a 5 ans. Elle était très émue, très heureuse », se réjouit Thierry Saint-Lô.

Une fois de plus, des retrouvailles inespérées ont été permises par l'identification.