En sortant du travail par une nuit glaciale, elle découvre une jeune chatte sous une voiture et un lien inattendu naît entre elles

Un simple retour au parking a offert à Aubree Johnson une rencontre qu’elle n’attendait pas, celle d’une petite chatte en quête de chaleur et de sécurité. Très vite, cette rencontre imprévue s’est transformée en une histoire d’amitié pleine de tendresse.

Aubree Johnson peut s’enorgueillir d’être l’un des plus récents bénéficiaires du “système universel de distribution de chats”. Cette habitante de l’Indiana (Etats-Unis) a trouvé sa nouvelle amie pour la vie à un moment et un endroit inattendus.

Elle venait de terminer sa journée de travail et se rendait au parking pour rejoindre sa voiture et rentrer chez elle, quand elle a aperçu un chaton tabby caché sous une camionnette. C’était une petite femelle.



Aubree Johnson

Il faisait très froid ce soir-là, et elle ne voulait pas laisser cette jeune chatte en souffrir. La féline ne lui a toutefois pas facilité la tâche, car elle était encore méfiante. “Je suis sortie, elle s'est approchée de moi puis s'est faufilée sous ma voiture”, raconte Aubree Johnson à The Dodo . La boule de poils échappait à toutes ses tentatives d’approche, mais elle n’avait pas l’intention de baisser les bras.

“Je me suis accroupie, et pendant une quinzaine de minutes, elle s'approchait de moi puis retournait sous ma voiture ou la camionnette, dit la jeune femme. Elle a fini par se frotter contre ma jambe et m'a laissée la caresser.”

Cet élan d’affection n’a pas manqué de surprendre Aubree Johnson, alors que quelque minutes plus tôt, l’animal la fuyait systématiquement.

Elle se demandait comment elle allait pouvoir la faire monter dans son véhicule, puis a pensé que la chaleur de l’habitacle pouvait être son meilleur allié. Elle a eu raison. “Il faisait vraiment froid dehors, alors j'ai ouvert la portière de ma voiture, et heureusement, elle a sauté à l’intérieur pour me rejoindre”, se réjouit-elle.



Aubree Johnson

“C’est moi qui ai de la chance”

La minette au pelage tigré s’est assise sur le tableau de bord. Aubree Johnson l’a prise en photo et a posté le cliché sur les réseaux sociaux, dans l’espoir que quelqu’un la reconnaisse.



Aubree Johnson

Elle l’a ensuite emmenée chez elle et l’a appelée Lottie. Après une bonne nuit de sommeil, la jeune chatte a été examinée par un vétérinaire, qui a constaté qu’elle était en bonne santé et ne portait pas de puce d’identification.

N’ayant toujours pas eu de retour sur ses publications, elle a décidé d’adopter Lottie.

Celle-ci profite pleinement de sa nouvelle vie. Elle s’est même liée d’amitié avec le chien d’Aubree Johnson, un Golden Retriever d’un an et demi.



Aubree Johnson

“Ça me remplit de joie qu’elle m’ait fait confiance, confie son adoptante. Beaucoup de gens m’ont dit qu’elle avait de la chance que je la trouve, mais en réalité, c’est moi qui ai de la chance !”

Aubree Johnson