« Elle avait tellement froid », disparue dans une tempête de neige après un accident, une chatte est retrouvée après 6 jours de recherches acharnées (vidéo)

Pendant 6 jours éprouvants, Aria, une chatte échappée après un accident de voiture, a survécu seule au milieu d’une tempête de neige. Grâce à la détermination et au courage d’une équipe de bénévoles qui n’a pas hésité à braver des conditions météorologiques parmi les plus difficiles jamais rencontrées, elle a finalement été retrouvée saine et sauve, échappant de peu à un terrible destin.

Summit Lost Pet Rescue est une organisation américaine à but non lucratif entièrement gérée par des bénévoles dévoués. Récemment, leur engagement a permis de sauver une petite chatte perdue au milieu d’une tempête de neige, malgré le froid et les conditions difficiles.

Disparue dans des conditions extrêmes

L’histoire commence après un accident de voiture sur une autoroute du Colorado (États-Unis) au cours duquel Aria, une petite chatte tigrée, a profité d’une vitre brisée pour s’échapper et se réfugier dans les bois.

Les bénévoles de Summit Lost Pet Rescue sont alors intervenus rapidement pour la retrouver, affrontant vent, neige et températures extrêmes lors de recherches ardues dans la montagne.

© Summit Lost Pet Rescue

« Le vent soufflait aussi de la neige dans le secteur », a déclaré la secouriste Shelly Wasson à CBS News. « Du coup, tous les moindres recoins où elle aurait pu se réfugier se remplissaient de neige, ce qui rendait les recherches plus difficiles. »

Après un premier échec, l’équipe a persévéré, revenant chaque jour et cherchant les endroits dégagés où le chat pourrait se protéger de la neige. Au bout de 6 jours de recherches intensives, la minette a enfin pu être localisée.

Un sauvetage in extremis

Après avoir cherché plusieurs fois sous la même bûche, les sauveteurs ont enfin repéré Aria grâce à la fonte de la neige. Ils l’ont dégagée avec précaution, se plaçant de chaque côté du tronc, et ont alors réalisé à quel point le sauvetage avait été de justesse.

© Summit Lost Pet Rescue

© Summit Lost Pet Rescue / Facebook

« Elle était couverte de boules de neige », a expliqué Shelly Wasson. « Je suis tellement contente qu'on l'ait secourue à temps. Je ne sais pas combien de temps elle aurait pu survivre dehors. Elle avait tellement froid. »

© Summit Lost Pet Rescue / Facebook

Dat Nguyen, le propriétaire d’Aria, a immédiatement rejoint l’équipe de sauvetage dès qu’il a reçu la bonne nouvelle.

Lorsqu’il a enfin retrouvé sa petite chatte, le soulagement a été immense. « Mon cœur bat la chamade », a-t-il confié. « Nous sommes très heureux de la retrouver. »

© Summit Lost Pet Rescue / Facebook

De retour chez elle, Aria se remet bien de sa mésaventure et, selon son maître, elle est très heureuse d’avoir retrouvé sa maison.

Celui-ci a également tenu à exprimer sa profonde gratitude envers les sauveteurs, tandis que les bénévoles ont estimé que le danger encouru valait bien la peine pour ramener la petite chatte en sécurité.

A lire aussi : Il offre l'hospitalité à une chatte errante sans se douter de son quintuple secret qu'elle révèle 2 jours plus tard

Comme le dit Shelly Wasson : « Dès que je l'ai vue, j'ai su que je ne quitterais pas cette montagne tant qu’elle ne serait pas avec moi. » Mission accomplie !