En s'invitant dans un restaurant au hasard, ce chat errant fait bien plus que s'attirer la sympathie et des clients

En quelques jours, un chat errant particulièrement sociable a touché le cœur de toute une équipe, celle d’un restaurant local, avant d’émouvoir bien au-delà de ce dernier. Grâce à un bel élan de solidarité, son histoire a pris une tournure inespérée.

Certaines décisions qui, a priori, paraissent anodines, peuvent avoir d’importantes répercussions, voire changer une vie. En s’arrêtant devant un restaurant au hasard, un chat errant, répondant désormais au nom de Cheeto, s’est ouvert les portes vers un nouveau départ.

Sarah est employée au restaurant italien Gambill’s Pastaria à Tulsa, en Oklahoma (Etats-Unis). C’est elle qui, en arrivant sur son lieu de travail, a découvert le matou au pelage roux assis devant la porte et attendant qu’on le laisse y entrer.

Elle s’est approchée de lui et a constaté qu’il n’avait pas du tout peur des humains. “Il était super amical”, raconte d’ailleurs Hunter Stone Gambill, propriétaire du restaurant, à The Dodo qui rapporte cette histoire.

En quelques jours, le chat est devenu la mascotte des lieux. Cheeto, également surnommé Garfield, sympathisait autant avec les clients en terrasse qu’avec les employés.

“Cheeto adore être au centre de l'attention et semble se prendre pour un membre du personnel”, peut-on lire sur le compte Instagram de l’établissement.

Le chat avait toutefois besoin d’une véritable maison. Un appel a été lancé dans ce sens, et il a été vu par un couple de bénévoles locaux. Emily Shelton Gamel et Terry Gamel, qui mènent notamment des campagnes de capture-stérilisation-retour-maintien, ont immédiatement proposé leur aide.



“Il dépasse nos rêves les plus fous”

“Quand j'ai vu la publication de Gambill’s concernant le chat qu'il nourrissait devant sa porte, je me suis inquiétée pour sa sécurité, car le restaurant se trouve sur une rue passante”, raconte Emily Shelton Gamel.



Le duo n’a pas tardé à trouver une famille aimante pour Cheeto, celle de Derek et George. Ceux-ci ont tout de suite su qu’il serait le parfait compagnon non seulement pour eux, mais aussi pour leur chat Qai.

L’entente entre les 2 congénères a été quasi immédiate, et Cheeto profite pleinement de sa nouvelle vie. “Il dépasse nos rêves les plus fous”, dit George du quadrupède.



