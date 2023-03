En pleine nuit, un chat sauve la vie de sa maîtresse alors que leur maison est envahie par les eaux

Kore est un véritable héros à 4 pattes. Ce chat a lancé l’alerte et miaulé à pleins poumons lorsqu’il a réalisé qu’un terrible cyclone s’approchait de sa maison, en Nouvelle-Zélande. Aujourd’hui, ses proches lui doivent leur vie, et lui seront éternellement reconnaissants.

Le mois dernier, le cyclone Gabrielle frappait la Nouvelle-Zélande de plein fouet. Les conséquences de son passage ont été particulièrement dévastatrices pour les habitants du nord du pays. Te Kira, une femme qui réside dans la ville de Napier, a toutefois pu compter sur la présence de son chat pour échapper au pire.

« Mon chat nous a sauvé la vie »

Le mardi 14 février, Kore s’est mis à miauler bruyamment aux alentours de 6 heures du matin. Le félin n’avait pourtant pas l’habitude de faire autant de bruit à une heure si matinale. Te Kira était à mille lieues de s’imaginer qu’en réalité, son chat émettait un cri d’alerte pour la sauver.

Aujourd’hui, elle estime que les miaulements tonitruants de Kore lui ont permis d’être saine et sauve. « Mon chat nous a sauvé la vie », a-t-elle déclaré au Now To Love. Intriguée par l’agitation constante de son chat, elle s’est levée ce matin-là et n’a pas tardé à se rendre compte que toute sa maison était « submergée », comme s’ils étaient « dans un lac ».

Now To Love

« J’ai commencé à paniquer, explique-t-elle. Je voyais que l’eau ne cessait de monter, et je ne savais vraiment pas quoi faire. Je savais néanmoins que la priorité était de sauver mes chats à tout prix ». La femme a ensuite appelé les pompiers, et a pu compter sur l’aide précieuse de son fils de 24 ans pour suivre les bons réflexes.

Le petit Kore a pu être relogé chez Terri et Chris Dangen, voisins de Te Kira, qui ont été moins impactés par le cyclone. La Néo-Zélandaise a ensuite entamé un long combat pour retrouver sa maison, mais elle l’a fait tout en sachant son animal entre de bonnes mains. Elle lui sera reconnaissante jusqu'à la fin de sa vie.

Now To Love