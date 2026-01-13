Intrigué par un miaulement, son regard croise celui d'un minuscule chaton coincé derrière la calandre d’un camion

Guidé par des miaulements insistants, un jeune homme ne se doutait pas que sa curiosité allait chambouler le quotidien de son foyer. Cette rencontre inattendue avec un minuscule félin a marqué le début d’une histoire aussi tendre qu’émouvante.

Francis était déjà propriétaire de 2 adorables chats tabby et tuxedo répondant aux noms de Lilah et Ming. Depuis quelque temps, son foyer en compte un 3e, bien plus jeune. C’est lui-même qui l’a sauvé.

Tout avait commencé le jour où le jeune homme était assis devant chez lui en compagnie de Lilah. Il avait alors entendu des miaulements lointains et avait décidé d’essayer d’en déterminer la provenance.

En suivant ces cris de détresse, il les avait finalement localisés quelques maisons plus loin. Ils émanaient d’une camionnette en stationnement.



Francis s’était approché du véhicule et s’était ainsi retrouvé face à un chaton tigré qui l’observait attentivement derrière la calandre. "Il ne devait pas avoir plus de 2 semaines", raconte-t-il à The Dodo .

Il voulait à tout prix secourir le petit félin, mais se demandait comment il allait bien pouvoir procéder, sachant que la camionnette ne lui appartenait pas. Un évènement inattendu s’est néanmoins produit.

Alors qu’il n’a détourné le regard que très brièvement, il a senti quelque chose qui se frottait contre sa jambe. En baissant les yeux, il s’est aperçu que c’était le chaton. Ce dernier a réussi à s’extirper seul des entrailles du véhicule. “Il a donc très vite compris qu’il n’était pas fait pour cette vie d’errance”, dit Francis.



Il l’a emmené à la maison pour prendre soin de lui. “Il était sale et avait des puces, mais heureusement pas de blessures, se souvient son bienfaiteur. Je lui ai donné 2 bains (qu'il a acceptés sans problème) et il a eu son propre petit coin de quarantaine dans ma salle de bain jusqu'à ce que je sois sûr que les puces avaient disparu”. Francis l’a appelé Stinky, mais il lui arrive aussi de le surnommer Little One.



“Il veut juste jouer avec tout le monde”

Une fois la phase transitoire terminée, le chaton a pu découvrir le reste de la maison, mais aussi rencontrer Ming et Lilah. Ceux-ci ne semblaient toutefois pas partager son enthousiasme de faire connaissance. “Il est câlin et affectueux, et il veut juste jouer avec tout le monde, chose que mes 2 chats ne voulaient absolument pas faire”, dit Francis, qui ajoute qu’il n’a peur de rien à l’exception des bruits de voiture.



S’il le pouvait, il l’aurait volontiers adopté, mais il ne peut le faire pour le moment, ayant perdu son emploi récemment et devant subvenir aux besoins de Lilah et Ming.

“Bien sûr, je me suis davantage attaché à lui, et il semble même que [les chats] commencent à l'apprécier un peu plus”, confie Francis. Quoi qu’il en soit, si sa situation financière ne s’améliore pas, il fera en sorte de trouver une famille aimante pour Stinky.

