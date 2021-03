Elle observe ses voisins déménager et découvre avec douleur qu'ils ont volontairement oublié le chat !

Les voisins de Maria ont déménagé sans emmener leur chat senior. Ils ont purement et simplement abandonné le félin, qui les attendait vainement devant leur ancienne maison. Il était hors de question pour elle de rester les bras croisés face à la détresse de l’animal.

« Maria, nous allons déménager. Pourriez-vous prendre soin de notre chat, car nous ne pouvons pas l’emmener avec nous ? ». Cette question, la jeune femme s’attendait à ce que ses voisins la lui posent avant de quitter les lieux, mais ils ne l’ont pas fait. Ils sont tout bonnement partis sans leur vieil animal de compagnie, qui s’est ainsi brusquement retrouvé livré à lui-même, raconte Pulla World.

Le chat sénior ne comprenait pas. Il attendait l’hypothétique retour de sa famille devant la maison, en face de laquelle habite Maria. Il attendait sous la pluie, le vent, le froid… C’en était trop pour la voisine, qui a décidé de lui venir en aide.

La nouvelle vie de Rolo

Toutefois, il ne se laissait pas approcher. Elle s’est montrée patiente. En lui laissant à manger d’abord devant l’ancien domicile de son ex-famille, puis de plus en plus près de chez elle, elle a réussi à l’attirer et à gagner sa confiance.

Elle le nourrissait tous les jours, mais il perdait du poids malgré cela. Elle pensait que c’était dû au stress. Inquiète, Maria a finalement réussi à l’emmener chez le vétérinaire, qui l’a gardé en clinique pendant 4 jours pour des examens, des vaccins, des soins et des analyses complets.

Le chat en est ressorti en pleine forme. Maria l’a appelé Rolo et l’a accueilli chez elle. Il allait de mieux en mieux. Il était actif et joueur malgré ce qu’il venait de vivre et son âge avancé.

Aujourd’hui, Rolo est heureux auprès de sa nouvelle famille, qui lui a consacré une pièce amoureusement aménagée. Il a des gens qui l’aiment et qui tiennent à lui, des arbres à chats, des congénères avec qui s’amuser et des jouets à profusion.

A lire aussi : Dans l'attente de la concrétisation de son rêve de créer un refuge pour animaux, ce facteur prend un selfie avec tous les animaux qu'il croise pendant ses tournées