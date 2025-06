Une chatte devenue maman reçoit le plus beau des cadeaux de la part de sa propriétaire qui ne voulait pas la priver de ses chatons (vidéo)

Quand l’instinct maternel rencontre un lien d’amour profond, cela peut créer des histoires aussi touchantes qu’exceptionnelles. Sur TikTok, une internaute a ému des millions de personnes en partageant le quotidien d’une chatte noire et de ses 2 chatons. Contrairement à ce que l’on observe souvent après le sevrage, elle a choisi de ne pas séparer la petite famille. Un choix du cœur et une belle démonstration de complicité entre humains et félins.

En règle générale, lorsque la phase de sevrage est initiée, la chatte ayant eu des petits entame un processus de détachement à l’égard de ces derniers. Elle les laisse de moins en moins téter et les chatons, de leur côté, deviennent de plus en plus autonomes. La plupart des propriétaires se mettent donc en quête de familles adoptives pour les jeunes félins dès l’âge de 8 à 10 semaines, mais ce n’est pas ce qu’a fait une dame qui se fait appeler « @kittieizziecubb » sur TikTok.

Elle avait recueilli et adopté une chatte errante à la robe noire. Grâce à elle, la minette n’avait plus à affronter les dangers de la rue, ni à subir la faim et la peur. Elle a désormais un toit au-dessus de la tête, de la nourriture à volonté, des soins et une humaine qui l’aime et veille sur elle.

Récemment, la chatte a donné naissance à 2 adorables chatons qui lui ressemblent tellement que l’on pourrait les prendre pour des mini-clones d’elle.



@kittieizziecubby / TikTok

La féline a excellé dans son rôle de maman, élevant sa progéniture avec dévouement et tendresse. Sa maîtresse lui a grandement facilité la tâche en veillant constamment à ce que la petite famille ne manque de rien.

Les chatons ont grandi dans des conditions optimales et ont atteint l’âge où il leur était possible de voler de leurs propres ailes au sein de leurs nouveaux foyers, mais ce n’était pas dans les intentions de @kittieizziecubb. Ne voulant pas séparer la chatte de ses 2 versions miniatures, elle a décidé de les garder.

« Pouvez-vous imaginer à quel point elle est heureuse ? »

La mère est aux anges ; elle peut voir ses chatons continuer de s’épanouir à ses côtés. On peut les voir dans la vidéo à 1,8 million de vues ci-dessous, postée le 20 mai 2025 par @kittieizziecubb et relayée par Newsweek :

A lire aussi : La propriétaire d'une chatte chez laquelle elle suspecte un problème de transit l'emmène chez le vétérinaire qui livre un diagnostic inattendu (vidéo)

« Nous sommes tellement liées qu’elle m’a amenée à garder ses bébés aussi », indique la propriétaire sur la vidéo en question. Conquis, les internautes ont été nombreux à réagir en commentaires. « Quoi de mieux qu’un chat noir ? 3 chats noirs ! », a ainsi écrit Alanna. « Pouvez-vous imaginer à quel point elle est heureuse ? Elle a une bonne maman, elle peut donc être une super maman et aimer ses bébés pour le reste de ses jours », s’est réjouie Beepers. « Ils ont appris à vous regarder de la même manière qu'elle vous regarde », a fait remarquer Genesa.