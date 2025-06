Plus d'un an après son adoption sur les côtes grecques, cette chatte continue de vivre sa vie d’aventure sur un voilier (vidéo)

Megan et Leonidas n’ont pas eu peur de tout quitter pour vivre leurs rêves. Employés de finance en plein cœur de New York, ils ont tous les 2 démissionné pour s’acheter un voilier et parcourir les mers et océans. En août 2023, alors qu’ils voguaient aux abords de la Grèce, ils ont décidé de jeter l’ancre et d’aller parcourir les ruelles atypiques des petits villages du pays. Sur place, ils ont croisé le chemin d’une petite chatte rousse, très jeune, qu’ils ont décidé de prendre sous leur aile. “Nous avons adopté un chat errant en Grèce”, révélait à l’époque Megan avant de préciser qu’elle était minuscule et ne pesait que 800 grammes lorsqu’ils l’ont rencontrée pour la première fois. Aujourd’hui, la minette baptisée Madeline vit sur le voilier et parcourt les océans avec ses sauveteurs.

© moxtheboat / Instragram

“Elle a volé nos coeurs”

En août 2024, à l’occasion du premier anniversaire d’adoption de Madeline, le couple postait une vidéo adorable sur son compte Instagram. Dans cette publication, visionnée plus de 919 000 et likée plus de 75 800 fois, Megan et Leonidas racontent leur rencontre avec Madeline et retracent les moments forts qu’ils ont vécus tous ensemble. “En un an, elle a visité 3 pays, exploré des plages isolées, amassé une horde d’admirateurs et complètement volé nos cœurs (enfin, ça c’est arrivé dès le premier jour…)”, peut-on lire en légende. Devenue virale, la séquence a même été relayée par plusieurs médias, dont Parade Pets.

“Toute une vie d’amour, de rire et d’amusement”

Dans cette vidéo, on apprend également comment Megan et Leonidas ont rapidement dû sécuriser le bateau. En plus de retirer tous les éléments dangereux, ils ont confectionné un petit harnais à l’aide d’une corde avant de lui en acheter un vrai et solide. “Nous avions dû lui faire porter un harnais très tôt pour l’y habituer”, est-il expliqué. En un an, Madeline n’est tombée à l’eau qu’une seule fois et, heureusement, ses maîtres ont immédiatement réagi pour la sortir de cette mauvaise situation. “Je n’arrive pas à croire que ça fait déjà un an… Parce que c’est comme si c’était déjà toute une vie d’amour, de rire et d’amusement”, affirme Megan en conclusion.

© moxtheboat / Instragram