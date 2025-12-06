« Elle joue mieux que les voyants », devenu aveugle à 3 mois à cause d’une maladie congénitale, ce chaton impressionne ses maîtres

Malgré leur jeune âge, certains animaux sont capables d’une incroyable résilience. Un peu comme Agnes, un félin de quelques semaines qui a perdu la vue très tôt. Cela ne l’empêche pourtant pas de vivre pleinement sa vie de chaton.

Agnes est une adorable petite chatte de 3 mois. Avec ses frères et sœurs, elle a été recueillie par un couple de bons samaritains qui ont pris soin des chatons. Malheureusement, il est très vite apparu que la boule de poils présentait un important gonflement des yeux. Après une consultation chez le vétérinaire, le verdict tombe : il s’agit d’un glaucome congénital.



Cette maladie, plutôt rare, se déclare suite à la malformation du globe oculaire qui empêche le liquide qu’il contient de s’écouler normalement. L’accumulation de ce liquide provoque alors un gonflement anormal qui finit par exercer une pression sur le nerf optique. Les lésions nerveuses qui en résulte empêchent ensuite une vision normale. Pour Agnes, la maladie avait atteint un stade si avancé et la douleur était telle, qu’elle a dû subir une ablation des yeux .



Malgré tout, la boule de poils a fini par trouver sa famille pour la vie. Loin de se laisser décourager, elle affronte son handicap avec beaucoup de résilience , comme en témoigne sa maîtresse auprès de Newsweek : “Être aveugle ne l'arrête pas ! Elle suit les jouets mieux que nos chats voyants et connaît l'appartement comme sa poche”. Et c’est avec une certaine fierté qu’elle déclare ensuite : “Elle a une personnalité incroyable ! Elle est câline, drôle, pleine de caractère et tellement courageuse, rien ne lui fait peur !”.

