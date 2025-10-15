Aveugle depuis la naissance, un chaton avance guidé par son frère et prouve que la tendresse dépasse tout handicap

Les débuts d’Angel et Cherub ont été compliqués. Asa, leur mère bénévole, a accepté de relever le défi, même si elle n’était pas assurée de l’avenir serein de ses 2 petits protégés. Au fil des jours, de problèmes de santé résolus et d’une socialisation exemplaire, Angel et Cherub ont montré qu’ils pouvaient affronter le monde ensemble.

« J’étais vraiment inquiète au début car ils avaient une multitude de problèmes », expliquait Asa, mère d’accueil auprès de Kitten Rescue Life. La force et la résilience des chatons ont surpris tout le monde et l’histoire a rapidement gagné le cœur des internautes.

Un chat né aveugle

Angel, la petite chatte blanche du duo est née aveugle, expliquait Love Meow. Atteinte d’une microphtalmie, elle a tout de suite eu besoin de soins adaptés. Au bout de quelques semaines de vie, les vétérinaires ont décidé d’opérer la chatonne, en procédant à une énucléation (ablation) des 2 yeux. Bien qu’elle soit privée de ce sens primordial, la chatte a appris à se débrouiller en se repérant dans l’espace, et en comptant sur son frère, Cherub, un chaton au poil aussi blanc qu’elle.

Cherub : une autre force de la nature

Cherub est aussi arrivé chez Asa avec de sérieux problèmes de santé. La mère d’accueil s’inquiétait encore plus pour ce chaton très amaigri. La situation s’est apaisée expliquait-elle : « Quand je les ai vus avoir leurs premiers zoomies, cela m’a donné l’espoir qu’ils allaient s’en sortir ».

Aller de l’avant : « se lier d’amitié avec tous les animaux »

Cherub a été le premier à approcher les animaux de la maison : les chiens et les chats d’Asa. Parfaitement accepté, il a fini par entraîner la plus peureuse Angel. Au bout de quelques jours, le duo a lui-même initié l’accueil de 2 chatons plus âgés gardés par Asa. La mère d’accueil résumait l’harmonie qui règne entre ses protégés : « Entre la nature intrépide et grégaire du chérubin et l’esprit plus vigilant d’Angel, ils s’équilibrent vraiment bien et leur dynamique est parfaite ».

Un duo complice qui doit avoir un avenir commun

La socialisation d’Angel et Cherub a été un vrai succès. La cécité de la première n’a jamais posé problème, et son avenir se dessine désormais de manière très positive. Débarrassé de ses soucis de santé, Cherub ne devrait pas non plus être fragilisé.

Pour Asa, il est certain que ses protégés devraient être adoptés ensemble pour préserver l’équilibre qui est présent dès le début, mais qui s’est renforcé durant leur séjour chez la bénévole.