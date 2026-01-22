Elle filme les miaulements déchirants de sa chatte totalement désorientée après un déménagement (vidéo)

La douce et attachante Sauvi n’était visiblement pas prête à tourner la page aussi vite. Cette chatte s’est retrouvée propulsée dans un univers inconnu, celui d’une nouvelle maison, affichant une réaction qui n’a laissé personne indifférent. Son comportement, filmé par sa humaine, a rapidement touché le cœur de nombreux internautes.

Le déménagement est une expérience particulièrement déroutante pour les animaux de compagnie, notamment les chats qui ont besoin d’une certaine routine et de repères. Justine Ramos en sait quelque chose, elle dont l’amie féline a eu bien du mal à s’adapter à son nouvel environnement lorsqu’elle a changé de maison.

La jeune femme, qui se fait appeler “@donutsforbreakfast” sur TikTok et habite Phoenix dans l’Etat de l’Arizona (Etats-Unis), est effectivement propriétaire d’une adorable chatte répondant au nom de Sauvignon Blanc (Sauvi pour les intimes).

Elles ont donc récemment déménagé, et cela a énormément perturbé l’animal. Sauvi avait beaucoup de mal à trouver ses repères dans ce nouvel endroit.

On peut s’en rendre compte dans une vidéo partagée par sa maîtresse le 13 décembre 2025, devenue virale en générant plus d’un demi-million de vues sur TikTok, et relayée par Newsweek . La voici :

On y voit la minette extrêmement agitée et anxieuse, faisant les cent pas dans le garage, déambulant entre les cartons encore pleins et émettant des miaulements qui fendent le cœur.

“Elle pense que nous sommes toutes les 2 perdues”, indique Justine Ramos en légende de cette publication.

“Maintenant elle est apaisée”

“Le premier jour, nous l'avons installée dans une chambre et elle s'est cachée, raconte-t-elle à Newsweek. Le lendemain, elle a voulu explorer, et c'est à ce moment-là que j'ai filmé cette vidéo”.



@donutsforbreakfast / TikTok

Justine Ramos a toutefois tenu à rassurer les nombreux internautes qui ont réagi à cette scène en expliquant que Sauvignon Blanc va beaucoup mieux aujourd’hui.

“Elle n'arrêtait pas d'errer dans le garage et la maison en pleurant (je pense que beaucoup de ses affaires étaient encore dans des cartons, alors l'odeur l'interpellait peut-être). Elle a pleuré comme ça pendant environ 4 jours, et maintenant elle est apaisée et très, très heureuse !” a assuré sa propriétaire.