Un chat au comportement jugé complexe attend une seconde chance après avoir été ramené au refuge par sa famille (vidéo)

Abandonné après avoir connu un foyer pendant près de 2 ans, Sal attend aujourd’hui une seconde chance malgré une personnalité jugée complexe qui freine les adoptants. Derrière son regard triste se cache pourtant un chat affectueux et joueur, qui pourrait s’épanouir auprès d’un humain prêt à comprendre son « âme d'artiste ».

On l'appelle affectueusement Sal, mais son nom complet est Salvador Dali. Ce magnifique chat au pelage gris et aux yeux verts était arrivé au refuge Stray No More, à Los Angeles, alors qu'il n'était encore qu'un tout petit chaton. Il était d'ailleurs si jeune qu'on avait dû le nourrir au biberon.

Il avait reçu soins et tendresse, puis lorsqu'il était devenu suffisamment grand et autonome, il avait été proposé à l'adoption. Sal n'avait pas attendu longtemps ; il avait trouvé une famille, et tout le monde chez Stray No More était persuadé qu'il avait été adopté pour la vie.

Malheureusement, moins de 2 ans plus tard et contre toute attente, ses propriétaires l'avaient ramené au refuge. Il était inconsolable depuis ce retour.

C'est ce dont on peut se rendre compte dans une vidéo poignante partagée le 13 janvier 2026 sur le compte TikTok de Stray No More, où elle a généré près de 700 000 vues, et relayée par Newsweek .

On y découvre un Sal presque résigné, couché dans son box et adressant à la personne qui le filme un regard d'une grande tristesse.

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Affectueux, mais imprévisible

L'auteur de la vidéo explique en légende que la plupart des pensionnaires félins du refuge ont fait l'objet de demandes d'adoption, alors que lui ne semble encore intéresser personne. Pourtant, il a énormément d'amour à offrir.

D'après l'équipe de Stray No More, Sal est desservi par sa personnalité décrite comme complexe et incomprise. Il lui arrive notamment de réagir de manière « explosive » lorsqu'il se sent dépassé ou sur-stimulé. Toutefois, il reste affectueux, sociable et joueur.

Les bénévoles espèrent lui trouver un adoptant expérimenté avec les chats énergiques et sensibles comme lui.

Tout comme le célèbre peintre dont il porte le nom, Sal a ce côté imprévisible, cette énergie débordante et ce langage subtil qui ne demandent qu'à être canalisés.



@straynomorela / TikTok

L’info Woopets : pourquoi un chat peut-il changer de comportement après un abandon ?

Un abandon est une rupture brutale pour un chat, un animal très attaché à ses repères. Même s’il peut sembler indépendant, il construit des liens forts avec son environnement et ses humains. Être soudainement privé de tout ce qu’il connaissait peut provoquer un profond sentiment d’insécurité.

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Ce stress se traduit souvent par des changements de comportement, comme le repli sur soi, l'irritabilité, des réactions excessives ou, à l'inverse, une certaine apathie. Le chat peut devenir plus sensible aux stimulations, car son seuil de tolérance émotionnelle est diminué.

Sur le plan physiologique, cette situation entraîne une hausse du stress chronique, qui perturbe son équilibre général. Cela peut affecter son appétit, son sommeil et même sa capacité à interagir sereinement avec son entourage.

Avec du temps, de la patience et un cadre rassurant, le félin peut toutefois retrouver confiance et stabilité.