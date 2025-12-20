Dès qu'un nouveau chaton arrive en famille d'accueil, ce chat devient son père de substitution et s'assure qu'il ne manque de rien (vidéo)

Dans la maison de Samantha Bell, chaque arrivée de chaton se transforme en véritable petite aventure féline. Si la bénévole déploie toute son énergie pour offrir un départ idéal à ses protégés, elle peut surtout compter sur un allié inattendu : Maurice, son chat au grand cœur. Toujours prêt à jouer les protecteurs, ce matou pas tout à fait comme les autres veille sur les nouveaux venus avec une tendresse qui ne laisse personne indifférent. Une récente vidéo, devenue virale, en apporte une preuve émouvante.

Mère d’accueil bénévole pour chatons, Samantha Bell, alias “@samanthabellcats”, vit à Los Angeles (Etats-Unis) où elle vit pleinement sa passion pour les félins de tous âges, en particulier les plus jeunes et les plus vulnérables.

Nous vous avions déjà parlé d’elle dans un précédent article. Elle partageait alors une adorable vidéo montrant 2 de ses petits protégés, appelés Cal et Xavier, alors qu’ils entendaient pour la première fois. Une scène qui avait ému de nombreux internautes sur TikTok.

Pour s’occuper des chatons qu’elle héberge et leur apprendre les bases de la vie de chat à la maison, elle peut compter sur l’aide extrêmement précieuse de son compagnon à vibrisses Maurice.

Ce dernier semble posséder un instinct fraternel, voire paternel particulièrement prononcé. Chaque fois que Samantha Bell accueille une nouvelle boule de poils, il s’empresse de lui souhaiter la bienvenue à sa manière et de l’aider à se sentir à l’aise. Il s’est toujours montré bienveillant et protecteur à l’égard de ses petits congénères.

Maurice donne même parfois l’impression de se prendre pour leur mère, en particulier lorsqu’il les saisit par le cou pour les déplacer.



Un tendre rituel et une vidéo virale

C’est précisément ce comportement que l’on peut découvrir dans une vidéo touchante, postée le 18 novembre 2025 et relayée par Parade Pets .

On y voit ainsi Maurice amener un chaton au salon, puis le déposer au milieu des décorations éparpillées par terre. On comprend ensuite pourquoi il l’a fait ; un autre minet se trouve déjà dans la pièce. Leur aîné les a rassemblés pour leur permettre de jouer sous sa surveillance.

Voici la vidéo en question, qui a généré 400 000 vues sur TikTok :

