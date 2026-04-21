Atteint du sida du chat, ce félin noir qui n’a connu que la rue cherche une famille aimante et attentionnée

Phénix n’a connu que la rue. Aujourd’hui en famille d’accueil à Noisy-le-Grand (Île-de-France), il découvre les plaisirs simples de la vie en intérieur. Sa particularité ? Ce beau chat noir de 6 ans est concerné par le FIV. L’association La Petite Tribu, qui le propose à l’adoption, lui cherche des adoptants aimants et attentionnés.

Il arbore un magnifique pelage reflétant la nuit et une bouille absolument craquante. Phénix, un ex-chat errant de 6 ans, attend l’arrivée de la famille de ses rêves qui l’accompagnera avec bienveillance sur le chemin de la vie. Après n’avoir connu que la rue, il mérite tout le bonheur du monde !

Placé en foyer d’accueil à Noisy-le-Grand en Île-de-France, le félin a révélé une personnalité affectueuse et attachante. « Pot de colle » et câlin avec les humains, il « est la définition même de la gentillesse », souligne l’association La Petite Tribu, qui le propose à l’adoption sur Animaux.fr. Cette dernière lui cherche des adoptants « avec beaucoup de présence ou un autre chat sociable ».

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PHENIX Race : Européen Âge : 16 ans et 10 mois Localisation : Noisy-le-Grand (93160) France Association : Association La Petite Tribu Rencontrer PHENIX

« Il mérite tellement de connaître la chaleur d'un vrai foyer après son parcours »

Toutefois, Phénix a une particularité à connaître avant de l’adopter : il a été testé positif au virus de l’immunodéficience féline (FIV), aussi connu sous le nom de « sida du chat ». Cela signifie que le matou a un système immunitaire plus fragile que ses congénères.

© La Petite Tribu / Animaux.fr

Mais comme l’indiquent ses bienfaiteurs, Phénix « peut vivre de belles et longues années » avec « une bonne alimentation et beaucoup d’amour ». « Il n'y a aucun risque pour l'humain ou pour les autres animaux (chiens, lapins, etc.), ajoutent-ils, uniquement entre chats (via des morsures profondes). »

L’association La Petite Tribu souhaite mettre la patte sur un foyer aimant et responsable, qui vit en appartement ou possède un extérieur sécurisé pour le protéger. « Il mérite tellement de connaître la chaleur d'un vrai foyer après son parcours, conclut-elle, ne le laissez pas invisible à cause de trois lettres. Venez rencontrer ce merveilleux compagnon, il saura vous remercier au centuple. »

© La Petite Tribu / Animaux.fr

Le conseil de Woopets : comment prendre soin d’un chat atteint du FIV ?

Si vous avez adopté un chat concerné par le virus de l’immunodéficience féline, il est important d’instaurer de bonnes habitudes de vie pour protéger son système immunitaire affaibli. Nous vous invitons à lui aménager un environnement calme et sécurisant à l’intérieur. Un accès à l’extérieur demeure possible, à condition qu’il soit parfaitement sécurisé.

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Une alimentation de qualité et adaptée à ses besoins nutritionnels spécifiques est également nécessaire, tout comme un suivi vétérinaire régulier. De même, nous vous recommandons de limiter le stress, de maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire et de lui accorder beaucoup d’attention afin d’assurer son bien-être.

Avec des soins appropriés, votre chat atteint du FIV peut vivre une vie longue et heureuse à vos côtés !

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association La Petite Tribu sur l’annonce Animaux.fr de Phénix.